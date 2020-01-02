كويتي يضع سكينًا على رقبة ممرضة ويهدد الأطباء

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر كويتية أن شاباً هدد بقتـل ممرضة فلبينية داخل مستشفى الجهراء بالكويت، بعد أن احتجزها رهينة ووضع سكينـاً على رقبتها، صارخاً للطاقم الطبي: “يا أبوي يحيا.. يا أذبحهـا”.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الراى” الكويتية، أن الشاب حضر إلى مقر المستشفى برفقة والده الذي كان فاقداً للوعي، وعلى الفور تم تحويله إلى غرفة الإنعاش لعمل اللازم، إلا أن ابن المريض أمسك بالممرضة، واستل سكينـاً من جيبه ووضعه على رقبتها، مهدداً الطاقم الطبي بذبحهـا إن لم يتم إنقاذ والده.

وأضافت أن الطاقم الطبي نجح في إسعاف والد الشاب وإدخاله العناية المركزة وبالتالي إنقاذ الممرضة، مبينةً أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.