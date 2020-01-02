وصول 6 أسرى إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تسليم الأسرى جاء في إطار اتفاق ستوكهولم.

وقال العقيد المالكي، أنه "كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، وعدد من قادة أركان القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى."

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واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء.