شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية وغائم جزئيا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى، اليوم الخميس، نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من غرب ووسط المملكة العربية السعودية. وصحوا إلى غائم جزئيا فى الإمارت

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من غرب ووسط المملكة. فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس في البحرين، اليوم الخميس، سيكون بارد نسبيا ولكنه غائم جزئيا أحيانا.

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وسجلت درجة الحرارة العظمى 24م الصغرى 15م. الرطوبة النسبية العظمى 80% الصغرى 35 %.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم،الخميس، صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شمالا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية - جنوبية شرقية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:36والمد الثاني عند الساعة 06:48 .. والجزر الأول عند الساعة 11:11الثاني عند الساعة 23:39 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:03المد الثاني عند الساعة 02:33 .. والجزر الاول عند الساعة 08:57الجزر الثاني عند الساعة 19:46.