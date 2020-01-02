شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اخلع حذاءك وسر حافي القدمين.. ماذا يحدث لجسمك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

كل ما يتطلبه الأمر هو خلع الحذاء، فور وصولك إلى المنزل، ولن تصدق الفوائد المهولة التي ستحصل عليها جسدياً ونفسياً.



يجد الرجل العربي نفسه مجبراً على مجاراة نمط حياة متسارع، وغالباً ما لا يجد الوقت للاهتمام بصحته، فيتخلى عن ممارسة الرياضة أو القيام بنشاطات تستهويه، ولأن البعض لا يملك الوقت أو الطاقة للقيام بالتمارين الرياضية، فسنقدم البديل السهل الذي لا يتطلب سوى خلع الحذاء فور الوصول إلى المنزل، أو السير حافي القدمين، كلما سنحت لك الفرصة، سواء على شاطئ البحر أو في حديقة منزلك أو داخل المنزل.

قد لا تصدق أن أمراً بسيطاً جداً يملك كل هذا التأثير، لكن العلماء يؤكدون أن فوائد السير بلا حذاء لا تعد ولا تحصى، والسبب أن الأرض تنتج إلكترونيات سلبية، وخلال السير بلا حذاء تنتقل هذه الإلكترونيات المفيدة جداً لصحة الإنسان إلى الجسم.

تقلل مستويات الشوارد الحرة

الشوارد الحرة هي جزيئات غير كاملة تحتوي على أوكسجين غير زوجي الشحنات الكهربائية، وتنتج عن عملية التمثيل الغذائي والعمليات الحيوية للجسم. هذه الشوارد الحرة تسعى لاستكمال نفسها؛ لتحصل على عدد زوجي من الشحنات الكهربائية، ما يؤدي إلى تلف الخلايا، وأحياناً قد تحدث أضراراً بالغة بالمادة الوراثية بالجسم.

كما أنها تؤثر على كفاءة نقل الرسائل والإشارات بين الخلايا، ما يضر بخلايا الدماغ وتضاعف مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وتضعف جهاز المناعة، الشمس، والسجائر، ومختلف أنواع المواد الكيميايئة تنتج هذه الشوارد الحرة وتجنبها يبدو شبه مستحيل، السير حافي القدمين يمكنه أن يساعد على التخلص منها، وبالتالي تحسين عمل جهاز المناعة في الجسم.

تحسين المزاج

أكدت دراسة فرنسية أن السير حافي القدمين يمكنه أن يحسن المزاج بشكل كبير، فملامسة القدمين للأرض يمكنها أن تخفف من حدة الاكتئاب والتوتر والقلق، وتساعد على تجديد الحواس وتهدئة العقل، في حال كنت من الذين يعانون من الاكتئاب ينصح القيام بهذا النشاط خارج المنزل، وليس داخله، سواء على شاطئ البحر أو في الحديقة، الهواء النقي والمناظر الطبيعية ستشكل عوامل مساعدة لتحسين المزاج، وتجعلك في حالة من الارتخاء العقلي والنفسي.

تحسين نوعية النوم

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إن كنت من الذين يعانون من الأرق، أو من مشاكل في نوعية النوم، فإن السير حافي القدمين سيحسن نوعية نومك، من خلال خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ففي دراسة نشرتها مجلة «ذا جورنال أوف ألترناتيف مديسن» تبين أن الذين اعتمدوا السير بلا حذاء، تمكنوا من إعادة مستويات الكوليسترول إلى مستوياته الطبيعية في وقت قياسي، وبالتالي تحسين نوعية نومهم، الكوليسترول يسمى أيضاً بـ«هرمون التوتر»، وهو يؤثر بشكل مباشر على مدة ونوعية النوم.

يساعد على خسارة الوزن

من المعروف أن الإرهاق يجعل الإنسان يلجأ إلى الطعام كبديل لاستعادة الطاقة، وغالباً ما يكون الخيار الأطعمة السيئة المشبعة بالدهون، وذلك لأن الإرهاق وبالتالي الشعور بالتوتر يجعل الجسم يفرز الكوليسترول الذي بدوره يرسل إشارات إلى الدماغ مفادها «نحتاج إلى الطعام»، لكن إن كنت تحصل على قسط وافر من النوم، ومستويات التوتر والاكتئاب متدنية.

فجسمك في حالة من الراحة ما يعني أنه لا خلل ولا رسائل تطالب بتناول الطعام. وخسارة الوزن هنا هي نتيجة مباشرة للفائدتين التي تم ذكرهما أعلاه، وهي تحسين المزاج ونوعية النوم.

يسرع عملية الشفاء

سائقو الدراجات الهوائية يستخدمون أكياساً خاصة تحاكي الرمال أو الطين أو حتى الثلج؛ من أجل وضعها تحت أقدامهم خلال نومهم. وقد تبين أن لها تأثيراً عجائبياً على تسريع عملية الشفاء. وبما أنك لا تحتاج إلى حلول سريعة مثل هذه الفئة من الرياضيين، يمكنك تخصيص الوقت يومياً للسير حافي القدمين، ومساعدة جسدك على تحسين قدرته على معالجة نفسه بنفسه.

يحسن الصحة القلبية

فوائد عديدة جداً للسير حافي القدمين على صحة القلب، كما سبق أن ذكرنا، فإن الجسم خلال عملية السير هذه يتلقى الإلكترونيات السلبية من الأرض، الأمر الذي يقلل من نسبة تكتل خلايا الدم، وبالتالي تنشيط الدورة الدموية في الجسم. كما أنه يقي القلب من الأمراض ويمنع تكتل الخلايا، ما يعني تقليل احتمال الإصابة بنوبات قلبية أو جلطات دماغية.

يحمي الظهر ويقوي العضلات

السير حافي القدمين أشبه بتدليك طبيعي للقدمين، كما أنه يدفع الجسم إلى استخدام العضلات التي عادة لا نستخدمها، بسبب الارتداء الدائم للأحذية، كما أنه يعمل على تنشيط الغدد العرقية في أخمص القدمين، ويقوي عضلات القدمين والساقين؛ لأن السير بلا حذاء يتطلب مجهوداً عضلياً أكبر، ما يعني استهلاكاً أكبر للطاقة، المجهود هذا ينشط عضلات الظهر، وبالتالي ألم أقل في أسفل الظهر، وفي دراسة ألمانية تبين أن المشي حافي القدمين يقوي العظام، ويحمي من الهشاشة.