شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إذا كنت تريد الإقلاع عن التدخين عليك بهذا الأمر! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 العديد من الرجال يريدون التخلي عن التدخين والإقلاع عنه، ولكن يقول المختصون أن طرد النيكوتين الذي يستمده الإنسان بالتدخين يخرج من الجسم بصعوبة، وهذا ما يجعل قرار الإقلاع عن التدخين يكون صعب بالنسبة للكثيرين.

ولكن المختصون في مجال التغذية ينصحون بتناول هذه الأطعمة، حيث أنه أثبت أنها تساعد على طرد النيكوتين من الجسم بشكل أسرع. وهذه الأطعمة هي: 1- البروكولي Advertisements 2- البرتقال 3- السبانخ 4- الزنجبيل 5- التوت البري 6- الليمون 7- الجزر 8- الرمان 9- بذرة القمح 10- الملفوف أو الكرنب

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