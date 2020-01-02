ما هي أسباب عدم التوازن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

إنّ وجود المشاكل في التوازن تتسبب بحدوث الدوخة وتجعلك تشعر كما لو كنت تغزل حول نفسك أو تتحرك عندما تكون واقفاً او في حالة الجلوس ونتيجة لذلك، قد يراودك شعور بالسوء والذي سيتداخل مع الحياة اليومية، ووجود مشاكل في التوازن عند الأفراد يمكن أن تؤدي إلى سقوطهم، مما قد يتسبب في كسور في العظام وإصابات أخرى.



ما الحالات التي تسبب حدوث مشاكل في التوازن؟ من مشاكل التوازن حدوث الدوار والذي يسبب الدوخة عند تحريك رأسك ، وتحدث الأعراض عادةً عندما تنظر خلفك أو تبحث عن عنصر موضوع فوق رأسك ، ويمكن لعدوى الأذن الداخلية أو التهاب الأذن أن يشعرك بحالة من الدوار وغير الإستقرار كعرض جانبي له ، بالإضافة إلى أن الدوار قد يكون عرضاً لكل من الأنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، وهناك حالات أخرى تسبب مشاكل في التوازن، وفقدان السمع، والشعور بوجود طنين مستمر في الأذنين منها مرض مينيير " تغير حجم السوائل في الأذن " ، وكما يمكن أن تحدث مشاكل في التوازن إذ ما حدث تسريب لسائل الداخلي في الأذن نتيجة التعرض لإصابة في الرأس، أو نشاط البدني شاق ، وقد يحدث ذلك نتيجة إلتهابات الأذن، أو تغيرات الضغط الجوي ، وكما قد تكون مشاكل التوازن مرافقاً لسفر عن طريق البحر لدى بعض الأفراد ، أما بالنسبة للدوار الذي يستمر لفترات أيام أو أشهر فقد يرجع سبب خلل الإتزان إلى وجود ورم، مثل أورام العصب السمعي.

ما هي أعراض وجود مشاكل في التوازن؟

الأعراض الأولية لمشاكل التوازن تتمثل بالدوخة والشعور بأن الغرفة تدور من حولك ، وكما قد يكون من الصعب على من يعانون مشاكل الإتزان المشي من دون الوقوع ، وتشمل الأعراض الأخرى:

- عدم وضوح الرؤية .

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- التشوش الذهني أو الإرتباك .

- الغثيان والقيء .

- مشاعر الاكتئاب، والخوف، أو القلق.

- التعب .

- صعوبة في التركيز .

- الإسهال .

- تغييرات معدل ضغط الدم والقلب .

كيف يتم تشخيص مشاكل في التوازن؟

إن المشاكل في التوازن يصعب معالجتها في حالة عدم وضوح السبب وذلك لأنها قد تكون ناجمةً عن عوامل عديدة ، ولذلك سيسألك طبيبك عن الأعراض الخاصة بك ومراجعة التاريخ الطبي الخاص بك لمعرفة الأدوية التي يتم أخذها ومعرفة إذ ما كان لها علاقة بالتوازن ، وفي بعض الحالات، قد يتم تحويلك إلى طبيب مختص " الأذن، الأنف، والحنجرة " والذي يعمل على إجراء الإختبارات لتحديد سبب المشكلة وشدتها .