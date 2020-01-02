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هل الظمأ الشديد ينذر بالسكري من النوع الأول؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

هل الظمأ الشديد ينذر بالسكري من النوع الأول؟

متابعات_الخليج 365

ينذر الطمأ الشديد بالإصابة بالسكري من النوع الأول، حيث أنه يعدّ مؤشّراً على الارتفاع الشديد لنسبة السكر بالدم، وفق ما أفادت به "بوابة الاستعلامات الصحية الألمانية.

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وأضافت البوابة، أنّ العلامات التحذيرية الأخرى الدالة على الإصابة بالسكري من النوع الأول تتمثل في تكرار التبول والتعب والغثيان والدوار والخمول.

 

لذا شدّدت البوابة على أهمية أخذ هذه الأعراض غير المميزة على محمل الجد وإجراء فحوصات للتحقّق من الإصابة بالسكري من عدمها.

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