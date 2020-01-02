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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي طريقة تنظيف الكبد عن طريق الماء و الزبيب؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
في البداية ما هو وظيفة الكبد في جسم الإنسان، سوف نشرح لكم في البداية الكبد لونه بني و هو موجود في النصف الأيمن من جسم الإنسان، و هو مسؤول بنسبة كبيرة عن تصنيع بعض من المواد الكيميائية التي يحتاجها الجسم، مثل مواد تفتيت الدهون، و البروتينات، و تصنيع الأحماض الأمينية، و بعض الهرمونات، و الفيتامينات، و يعتبر مخزن لعنصر الحديد، كما أن ينقى السموم من الجسم، و يخزن الطاقة أيضا، و على ذلك فهو من أهم الأعضاء الموجودة في الجسم عموما.
و لكن نعلم أن المبيدات الحشرية و الكيماويات التي توجد في الطعام تدمر أعضاء الجسد كله، هذا غير الهواء الذي أصبح ملوث بفضل عوادم السيارات، و المصانع، و المياه أيضا، يوجد بها تلوث و هذا عبئ إضافي على الكبد، الذي لن يستطيع بالفعل الصمود كثيرا أمام كل تلك المعوقات، و لذلك فإن أمراض الكبد، في تزايد شديد و يتوفى العديد من حول العالم بسبب أمراض الكبد، لذلك سوف نقدم لك وصفة سهلة و بسيطة من أجل تنظيفه.
و الوصفة من أجل تنظيف الكبد عبارة عن ماء و زبيب و هي أن تحضر ماء و تضغه على النار، و أن تقوم بغسل الزبيب و تضعه على الماء لمدة من الوقت، ثم بعد ذلك تطفئ النار و تتركه يبرد لمدة يوم، و تقوم بتصفية الزبيب منه و تشرب الماء فقط.
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