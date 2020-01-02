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هذا النوع من الاغذية يحمي من أمراض الرئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

هذا النوع من الاغذية يحمي من أمراض الرئة

متابعات_ نيوز

كشفت دراسة جديدة في جامعة "نبراسكا" الأمريكية أنّ اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد على حمايتك من مشاكل الرئة وتحسين وظائف الشعب الهوائية.

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وقال الطبيب المشرف على الدراسة إنّ أمراض الرئة هي مشكلة صحية تواجه الكثير من الأشخاص حول العالم خاصة خلال فصل الشتاء، إلا أنّه من الممكن الوقاية منها من خلال تناول الألياف مثل الخس والبرتقال والرمان.

 

وأضافت الدراسة أنّ تلك الأغذية لا تقي فقط من أمراض الرئة؛ ولكنها تساعد في تحسين وظائف الشعب الهوائية أيضاً؛ إلى جانب الوقاية من أمراض القلب والسكر.

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