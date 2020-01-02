باحثون:السمنة والتدخين يصيبان بالفتق الإربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا أن الفتق الإربي عبارة عن نتوء محتويات جوف البطن ضمن القناة الإربية، التي توجد في القسم السفلي من جدار البطن الأمامي.



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وبحسب المركز، تتمثل أعراض الفتق الإربي في انتفاخ وآلام شديدة في منطقة الإربية، وهي المنطقة الواقعة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم وعلى جانبي منطقة العانة، وتورم الخصيتين لدى الرجال، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.

ونصح المركز الطبي بضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة، والذي غالبا ما يتمثل في الجراحة، لأن التأخر في علاج الفتق قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم، الذي يهدد الحياة.

وأوضح المركز أن الفتق الإربي لدى البالغين يكون مكتسبا، مشيرا إلى أن عوامل الخطورة المؤدية للفتق تتمثل في السِمنة وتضخم البروستاتا وحمل الأغراض ذات الوزن الثقيل والتدخين والضغط المستمر أثناء التبرز بسبب الإمساك المزمن والسعال المستمر بسبب الإصابة بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن.