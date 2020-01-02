دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ترامب: تم التعامل مع الوضع في العراق بشكل جيد جدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، إنَّه لا يريد حربًا مع إيران، معربًا عن اعتقاده أنَّ طهران لا تريدها أيضًا.

وقال ترامب، إنَّه تمَّ التعامل مع الوضع في العراق «بشكلٍ جيدٍ جدًا». حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن صباح اليوم عن نشر 750 جنديًا أمريكيًا بشكلٍ فوري بعد مهاجمة السفارة الأمريكية في العراق.

وقال إسبر في بيان: بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب، سمحت بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد الفوري التابعة للفرقة 82 المحمولة جوًا في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ردًا على الأحداث الأخيرة في العراق.

وأضاف: سيتم نشر حوالي 750 جنديًا في المنطقة فورًا، وسيتم إعداد قوات إضافية للنشر على مدار الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أنَّ هذا النشر يعد إجراء مناسبًا وقائيًا، تم اتخاذه استجابة لمستويات التهديد المتزايدة ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة، كما شهدنا في بغداد اليوم (الثلاثاء). سنحمي شعبنا ومصالحنا أينما وجدت في جميع أنحاء العالم.

شاهد من Euronews: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي المتحولون جنسيا في الهند يخشون من مستقبل مجهول بسبب قانون الجنسية الجديد لم يتوقف للحظة الجدل في الهند، ولا الاحتجاجات، منذ الإعلان عن قانون الجنسية الجديد. ناشطون وحقوقيون ومواطنون يعبرون عن غضبهم ورفضهم بشكل يومي تقريباً، بسبب ما يقولون إنه تمييز يشوب القانون باستثنائه فئات عدة من المجتمع على أساس إثني وديني. إلا أن أصواتاً أخرى تتعالى، تتحدث عن تمييز لا يستند إلى أساس الدين أو القومية، بل الجنس. يخاف ملايين المتحولين جنسياً اليوم من مستقبلهم في بلاد لا تعترف بهم، على الأقل اجتماعياً. كثير من هؤلاء يخافون من فقدان جنسيتهم بسبب التشريع الجديد الذي سنه رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندا مودي والذي يلزم الهنود بالتسجيل فيما يعرف بسجل المواطنين، بهدف ظاهري هو معالجة الهجرة غير الشرعية. هذه المخاوف مبنية على حوادث شهدتها البلاد مؤخراً. في أيلول/ سبتمبر من هذا العام، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في الهند بعد أن تم استثناء حوالي 2000 من المتحولين جنسياً من سجل المواطنين في ولاية آسام شمال شرق البلاد، مما يضع مستقبلهم على المحك. ورغم الاعتراف قانونياً بالجنس الثالث في الهند من خلال حكم تاريخي صدرعن المحكمة العليا عام 2014 ، فإنهم غالباً ما يبقون منبوذين من قبل المجتمع، ويعيشون على الهامش، يجبر الكثير منهم على ممارسة الدعارة أو التسول أو الوظائف الوضيعة. تقول راي، وهي متحولة جنسياً تبلغ من العمر 24 عاماً وتدرس القانون في دلهي: "يتم طرد الكثير منا من المنازل، نهرب ونواجه سوء المعاملة، ليس لدينا وثائق ثبوتية، فكيف تتوقع أن يثبت مجتمع المتحولين جنسياً جنسيتهم؟" وأوضحت لوكالة فرانس برس أنه إذا مضت حكومة مودي قدماً بخطتها التي تعهدت بها خلال انتحابات 2019 بوضع سجل للمواطنين، فإنها وآخرون سيضطرون للعودة إلى عائلاتهم التي تعد أول أماكن الإساءة في أغلب الأحيان للمجتمعات المتحولة والأفراد. لا توجد تقديرات رسمية لعدد المتحولين جنسياً في الهند، والمعروفين محليًا باسم "الهجريين"، لكن يعتقد أن عددهم يبلغ عدة ملايين. تقول الناشطة الحقوقية ريتوبارنا بورا لوكالة فرانس برس على هامش احتجاجات على القانون "بالنسبة للأشخاص المتحولين، من الصعب حتى تغيير المستندات الحالية إلى نوع الجنس والاسم الذي يريده الشخص". وأضافت: "لا نملك حتى حقوقنا الأساسية، مثل الحق في الرعاية الصحية الأساسية والحق في العيش والحق في الارتباط". Euronews (Ar)

شاهد: العواصم الأوروبية تحتفل بحلول العام الجديد بالألعاب النارية والعروض الموسيقية احتفلت أغلب دول أوروبا الثلاثاء بحلول العام الجديد بعرض هائل للألعاب النارية. ففي باريس، تجمّع عشرات الآلآف للاحتفال بالعام 2020 وشاهدوا عرضا ضوئيا عند قوس النصر مصحوبا بحفل موسيقي. وفي لندن، دقّت ساعة بيغ بن عند منتصف الليل بعد أن كانت صامتة مدة طويلة بسبب أعمال الصيانة. وأطلِقت الألعاب النارية على ضفتي نهر التايمز. وفي موسكو، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة، بعد عشرين عاماً من وصوله إلى الحكم، الروس إلى "الوحدة" لمواصلة تنمية البلاد. وتحتفل المدن الروسية بعيد رأس السنة مع تفاوت التوقيت بينها بفعل مساحة البلاد الشاسعة. وحضر سكان موسكو عرض الألعاب النارية أمام الكرملين. أما في اليونان، فتجمع المئات في العاصمة أثينا لمتابعة عرض الألعاب النارية، نفس الأجواء عاشتها العاصمة الألمانية برلين. Euronews (Ar)

البنتاغون يقرر إرسال 750 جنديا إلى الشرق الأوسط عقب الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الثلاثاء عن إرسال حوالي 750 جنديا أمريكيا سيتوجهون إلى الشرق الأوسط، كإجراء عاجل على الهجوم الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد. وقال إسبر في سلسلة تغريدات على موقعه في تويتر إنه وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، الرئيس دونالد ترامب، "سمحت بإرسال كتيبة من قوة الاستجابة الفورية من الفرقة 82 المحمولة جوا، إلى المنطقة التابعة لعمليات القيادة المركزية ردا على الأحداث الأخيرة في العراق". وفي هذا الصدد أعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس الأربعاء أن 500 من الجنود سيصلون إلى الكويت ليتم ارسالهم "على الأرجح" لاحقا إلى العراق. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه في نهاية المطاف "يمكن نشر ما يصل إلى 4000 جندي في المنطقة"، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران وجعلها تدفع "ثمنا باهظا" على خلفية هجوم الاف المحتجين العراقيين المؤيدين لإيران على السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء. كما قال إسبر ان هناك "قوات إضافية" جاهزة ليتم نشرها "في الأيام المقبلة". وتابع الوزير الأمريكي "هذا النشر هو إجراء وقائي ومناسب ردا على مستويات التهديد المتزايدة ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية". كما حرص إسبر على التأكيد بأن الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومصالحها في كل أنحاء العالم بقوله "الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومصالحها أينما وجدت في جميع أنحاء العالم". هذا، وتعرضت سفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجوم شنه عناصر من الحشد الشعبي، وأظهرت صور ومقاطع فيديو للهجوم. المعتدون كانوا يرتدون الزي العسكري الرسمي لميليشيات من بينهم كتائب حزب الله العراقية ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق. Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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