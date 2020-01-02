شكرا لقرائتكم خبر عن بداية إجازة منتصف العام الدراسى بالسعودية بعد انتهاء دوام اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية، للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام اليوم الخميس، وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1440 / 1441 هـ.و تعود الدراسة مجددًا بعد أسبوعين للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، على أن تُستأنف يوم 24 جمادى الأولى، وتستمر حتى 14 رمضان القادم.

وستكون بداية إجازة نهاية العام للطلاب بنهاية دوام الخميس 19 / 10 / 1441 هـ، الموافق 6 / 11 / 2020 م، وتكون معها أيضًا بداية إجازة المعلمين والإداريين ومعاهد وبرامج التربية الخاصة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

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وتبدأ إجازة المعلمين والإداريين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الاثنين 1/ 11 / 1441 هـ، الموافق 22 / 6 / 2020 م، فيما تكون عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12/ 1441، الموافق 16 / 8 / 2020 م، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442 هـ، الموافق 23 / 8 / 2020م.

ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد يوم الأحد 11 / 01 / 1442 هـ، الموافق 30 / 8 / 2020 م.