دبي - بواسطة محمد فارس

عدسة Moment Fisheye 14mm هي أحدث إضافة إلى مجموعة عدسات الهاتف الذكي التي اطلقتها مومنت والتي تتميز بزاوية عرض 170 درجة وتصميم زجاجي ثنائي لضمان الحصول على صور حادة من الحافة الى الحافة وذلك بفضل تطبيق Moment Pro Camera الذي يقوم بتصحيح التشويه في هذه العدسة. © القيادي الإعلان عن Moment Fisheye 14mm عدسة واسعة الزاوية للهواتف الذكية

تشتهر شركة Moment الأمريكية بعدساتها وإكسسواراتها للهواتف الذكية وهي تقدم

بالفعل مجموعة واسعة من العدسات، تتميز عدسة Moment Fisheye 14mm بتصميم

بصري جديد تمامًا تم تطويره لأحدث الهواتف الذكية مثل Pixel 4 و iPhone 11

و One Plus 7 و Galaxy S10.

مجال الرؤية هو نفسه لعدسة مومنت فيش السابقة وينتج صورة أكبر بنسبة 30 ٪

من العدسات الموجودة على كاميرات الهواتف الذكية بزاوية عرض 120 درجة،

تدعي الشركة أن هذه العدسة أكثر وضوحًا من اي عدسة هاتف ذكي وتعمل ايضاً

في اوضاع التصوير الليلية.

اقرأ ايضاً | الاعلان عن Moment Air اول عدسة انامورفيك لطائرات الدرون

تقوم مومنت بتسويق هذه العدسة لصالح المستخدمين الذين يفكرون في الحصول

على كاميرا جوبرو، يقولون إن عدسة Moment Fisheye 14mm ستقوم بالمساعدة

على الحصول على نتائج مماثلة مقابل ثلث السعر نظرًا لأن لديك بالفعل غطاء

هاتف Moment لتركيب هذه العدسة.

سيقوم تطبيق Moment Pro Camera بتصحيح التشوهات في العدسة الجديدة،

يمكنك تصحيح الانحناءات في الصورة، تتوفر هذه الميزة حاليًا لنظام iOS فقط وستصل

إلى نظام اندرويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتوافق العدسة مع أغطية

هواتف Moment والتي تتوفر لمعظم الهواتف الذكية. * سعر عدسة Moment Fisheye 14mm

سعر عدسة مومنت فيش 14 ملم الجديدة يبلغ 120$ دولار امريكي، اي ما يعادل:

440 درهم اماراتي / 450 ريال سعودي / 35 دينار كويتي / 435 ريال قطري

/ 1,925 جنيه مصري وهي متوفرة للطلب الآن.

ما رأيك في هذه العدسة الجديدة من مومنت؟ هل سبق لك وان استخدمت

عدسات Moment مع هاتفك؟ أخبرنا برأيك في خانة التعليقات في الاسفل،

ولا تنسى تقييم الموضوع لمساعدتنا على تقديم محتوى افضل.

