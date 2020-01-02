- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملى تأشيرات الشنجن وإنجلترا وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت مصادر معنية بالسياحة فى السعودية،أن النظام الأساسى لـ"التأشيرات السياحية" للدخول إلى أراضى المملكة، يتضمن فقرة تم تفعيلها من أجل تسهيل دخول حاملى تأشيرات "الشنجن والمملكة المتحدة وأمريكا" دون النظر إلى جنسية الزائر، بالتنسيق مع الناقلات الجوية العالمية والمحلية.
الشروط ونقلت "العربية نت" أن المصادر أشارت إلى أنه يسمح لحاملي التأشيرات التجارية والسياحية بالحصول على تأشيرة الدخول للمملكة فور وصوله، شريطة أن يكون الزائر قد دخل إلى الدولة التى منحته التأشيرة قبل أن يصل للأراضى السعودية، وأن تكون التأشيرة سارية الصلاحية لحين خروجه من المملكة.
يذكر أن السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر 2019 عن بدء استقبال السيّاح من جميع أنحاء العالم عن طريق نظام تأشيرات الدخول الجديد، والذي يمكن السياح من استخراج تأشيرة سياحية صالحة لمدة عام تسمح لهم بالإقامة فى المملكة حتى 90 يوماً فى الزيارة الواحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملى تأشيرات الشنجن وإنجلترا وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.