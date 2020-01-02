شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملى تأشيرات الشنجن وإنجلترا وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت مصادر معنية بالسياحة فى السعودية،أن النظام الأساسى لـ"التأشيرات السياحية" للدخول إلى أراضى المملكة، يتضمن فقرة تم تفعيلها من أجل تسهيل دخول حاملى تأشيرات "الشنجن والمملكة المتحدة وأمريكا" دون النظر إلى جنسية الزائر، بالتنسيق مع الناقلات الجوية العالمية والمحلية.





الشروط ونقلت "العربية نت" أن المصادر أشارت إلى أنه يسمح لحاملي التأشيرات التجارية والسياحية بالحصول على تأشيرة الدخول للمملكة فور وصوله، شريطة أن يكون الزائر قد دخل إلى الدولة التى منحته التأشيرة قبل أن يصل للأراضى السعودية، وأن تكون التأشيرة سارية الصلاحية لحين خروجه من المملكة.

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يذكر أن السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر 2019 عن بدء استقبال السيّاح من جميع أنحاء العالم عن طريق نظام تأشيرات الدخول الجديد، والذي يمكن السياح من استخراج تأشيرة سياحية صالحة لمدة عام تسمح لهم بالإقامة فى المملكة حتى 90 يوماً فى الزيارة الواحدة.