شكرا لقرائتكم خبر عن "عاند زمانك واستفد من عنادك".. قصيدة لولى عهد دبى عن العام الجديد2020 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى العام الحالى 2020 بقصيدة شعر، يحمل رسالة وعى للعام والخاص حول تحقيق الأحلام والطموحات وتحفيز جمهوره بتنفيذها، موضحا أنه يحمل فى العام الجديد مزيدا من الإدارة والطموح.

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، نشر فيديو عبر ستورى حسابه على انستجرام، وفيما يلى أبيات القصيدة:

جاد الزمن بعام ويجود الإلهام

ونفيد وندورعلى الاستفادة

وفي كل عام أحاول أحقق أحلام

وأحلام عمرى دائما في زيادة

لمن يحب يكون قدام قدام

في خانة أصحاب الفكر والريادة

سولف على نفسك في لحظة هدوء تام

العمر لقفة ما يجي فيها إعادة

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ثمم قوللها أنا صراحة في ذا العام

أشعر بكمية طموح وإرادة

لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام

عاند زمانك واستفد من عناده

هذه رسالة وعي للخاصة والعام



ولى عهد دبى

ومن المعروف أن ولى عهد دبى دائما ما يحرص دائما على ممارسة العديد من الأنشطة والهوايات يشارك بفيديوهات وصور بها متابعه على السوشيال ميديا، والتى من بينها الغوص والتصوير ومغامراته فى "الطيران الحر" التى دخلت حديثًا إلى الشرق الأوسط.

وشهدت دولة الإمارات احتفالات مبهرة أول أمس فى عدد من الاماكن السياحية، حيث أضاءت سماءها بالألعاب النارية احتفالا برأس السنة الميلادية الحالى 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، وتتطلع العام الحالى إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.