عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مبنى أدنوك بأبوظبي يتزين بألوان العلم السوداني في ذكرى الاستقلال

الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تزين مبنى أدنوك في مدينة أبوظبي بالإمارات، الأربعاء، بألوان العلم السوداني احتفاءً بالذكرى 64 لاستقلال جمهورية السودان.



وحلت في الأول من يناير الذكرى الـ64 لاستقلال السودان ورفع العلم السوداني بعد الجلاء البريطاني عام 1956.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قال إن السودان يسعى إلى عودة البلاد بقوة إلى دورها الفاعل في العالم أجمع بالتزامهم في كافة المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان.

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وأضاف البرهان، خلال كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال، أن احترام المبادئ الأساسية للصداقة شيء أساسي والتعاون فضلا عن المساهمة الفاعلة للاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، التحية والشكر لدول الجوار والأشقاء والأصدقاء الذين ساندوا السودان وظلوا يساندون الخرطوم حتى تعود السودان إلى دورها الطبيعي بين دول الاقليم والعالم.

وأوضح أن القوات المسلحة ظلت بمكوناتها المختلفة والأجهزة النظامية الأخرى سيظلون حارسا أمينا علي أمن وسلامة السودان.

وأكد أن ذكرى الاستقلال تأتي لتجديد العهد بأن القوات المسلحة سوف تعمل على تأهيل القدرات وتماسك المنظومة الأمنية من الفتن وستكون عاصية في كل محاولات التشويه والاستقطاب.

واحتفل السودان، الثلاثاء، تحت شعار "حرية سلام وعدالة" بالذكري 64 للاستقلال بحضور عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وأعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ولفيف من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية والرموز الوطنية والسياسية وغيرهم.