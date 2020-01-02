عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الأمريكي يحظر على جنوده استخدام تطبيق تيك توك

الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حظر الجيش الأمريكي على جنوده استخدام تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير "تيك توك"، وذلك عبر الهواتف التي تم منحها لهم.



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وذكر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن قرار الجيش الأمريكي جاء بعد أن أثيرت مخاوف حول إمكانية استغلال التطبيق كوسيلة للتجسس عبر الهواتف التي يستخدمها الجنود الأمريكيون.

ونقل الموقع الأمريكي، بيانا رسميا صادرا عن المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، "روبين أوتشوا"، التي قالت في بيان صدر عنها نهاية ديسمبر/كانون الأول المنقضي أن تطبيق "تيك توك" أصبح ضمن التطبيقات التي تمثل مصدر تهديد أمني.

وقبل الجيش الأمريكي، أعلنت قوات البحرية الأمريكية ووزارة الدفاع، حظرها للتطبيق الصيني الذي تمتلكه وتديره الشركة الصينية ByteDance ومقرها بكين.