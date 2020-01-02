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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رأس الخيمة تدخل جينيس برقمين قياسيين في احتفالات 2020

الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نجحت رأس الخيمة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020 في تسجيل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية في العالم" بامتداد 3788.86 متر.



وجذبت رأس الخيمة أنظار العالم خلال الاحتفالات التي حضرها مئات الآلاف من الزوار، بما في ذلك السياح القادمون من كل أنحاء العالم، واستمرت عروض الألعاب النارية المذهلة لمدة 13 دقيقة، واستقطبت اهتمام جموع المشاهدين من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، من خلال الموقع raknye.com وأهم شبكات البث التلفزيوني حول العالم.

وجاء النجاح الكبير لاحتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة ثمرة التعاون الوثيق والبنّاء بين كثير من الجهات، بما في ذلك شركة "مرجان"، وشرطة رأس الخيمة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة الأشغال العامة، وشركة "الحمرا" وبلدية رأس الخيمة، وغيرها.

ويرسخ تسجيل رأس الخيمة لرقمين قياسيين جديدين في موسوعة "جينيس" مكانتها عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2020، الذي تم بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من "جينيس"، ليرتفع بذلك عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في "جينيس" إلى 5 أرقام قياسية خلال 3 سنوات.

وتم تسجيل الرقم القياسي الأول بفضل استخدام 173 طائرة من دون طيار "PyroDrones" لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، لاستقبال العالم الجديد عبر تشكيل بصري بشكل الرقم 2020 في السماء، أعقبه ظهور ثريا أنيقة تتدلى منها الأنوار المتألقة، لترسم لاحقاً إبداعات تعبيرية ترمز إلى أبرز معالم إمارة رأس الخيمة، حيث تم استخدام أحدث أجهزة الألعاب النارية والتقنيات اللاسلكية لإنارة شواطئ الإمارة وسمائها ببريق مذهل من الألوان والأشكال المبهرة".

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أما الرقم القياسي الثاني فكان عن فئة "أطول شلال من الألعاب النارية" بامتداد 3788.86 متر، لتتفوق رأس الخيمة على الرقم القياسي السابق البالغ 3517.23 متر والمسجل في فوكوكا في اليابان، وتطلب الفوز بالرقم القياسي ألا يقل حجم الألعاب النارية عن طول 28 سنتيمترا وبقطر لا يقل عن 3 سنتيمترات، وأن تكون معلقة بامتداد 3788.86 متر لتضمن عرضاً مذهلاً للزوار في ختام هذا الحدث الاستثنائي.

وكانت عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة الجديدة 2019 في رأس الخيمة قد سجلت رقمين قياسيين جديدين في "جينيس للأرقام القياسية" عن فئتي "أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم"، في حين دخلت عروض عام 2018 "جينيس للأرقام القياسية" عن فئة "أكبر ألعاب نارية هوائية في العالم".

وبدأ الزوار بالتدفق إلى الموقع الرئيسي للحدث في "جزيرة المرجان"، أبرز وجهات السكن والضيافة التي تطورها "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، في وقت مبكر من المساء، إضافة إلى حضور كثيف في منطقة الحمرا.

وشهد الحدث كثيرا من الأنشطة الموجهة للعائلات بما في ذلك عربات الطعام، وعروض موسيقى الدي جيه المخصصة للترفيه عن الزوار وضمان تمضيتهم أوقاتاً رائعة قبل بدء عروض الألعاب النارية، وللمرة الأولى، استضافت رأس الخيمة حفل العشاء الغنائي الخاص بمناسبة رأس السنة الجديدة، بمشاركة الفنانة نجوى كرم، والفنان وليد الشامي.

وقال متحدث باسم اللجنة التنظيمية العليا لاحتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة: "نجحت احتفالات رأس السنة الجديدة في جذب أنظار العالم إلى رأس الخيمة ودولة الإمارات، واستقبلت مئات الآلاف من الزوار في واحدة من أروع الفعاليات الاحتفالية لاستقبال السنة الجديدة 2020".

وأضاف: "يمثل هذا الحدث تجسيداً لرؤى قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للاحتفال بالعام الجديد، عبر التركيز على نشر قيم المحبة والسلامة والإيجابية من الإمارات، إلى العالم أجمع".

وقال: "بالإضافة إلى تسجيل عروض الألعاب النارية لرقمين قياسيين جديدين في (جينيس)، فإننا على ثقة بأن هذا الحدث الكبير سيسهم في تأكيد المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للسياحة وتجارة التجزئة والترفيه في المنطقة، بفضل ما توفره من فرص استثنائية للمستثمرين تجعل منها خياراً نموذجياً للعمل والسكن والترفيه، مقدما الشكر والتقدير إلى جميع شركائنا وكل من أسهم في النجاح الباهر الذي حققته الاحتفالات".