رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بالعام الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020 من ملوك ورؤساء وأمراء الدول.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

و بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا.

و بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس جوفينيل مويس رئيس جمهورية هايتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوفينيل مويس.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جان ميشيل لابين رئيس وزراء جمهورية هايتي.(وام)