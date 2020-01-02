العراق.. مجهولون يضرمون النار في منزل برلماني سابق بذي قار

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، بإضرام مجهولين النيران، مساء الأربعاء، في منزل برلماني سابق في محافظة ذي قار (جنوب).

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة ذي قار، للأناضول، إن "مجهولين أضرموا النيران في منزل النائب السابق، القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، بمدينة الناصرية" مركز المحافظة.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "فرق الدفاع المدني (الحماية المدنية) تمكنت من إخماد النيران التي خلفت أضرارا مادية كبيرة بالمنزل".

وأشار إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365، اعتبر تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، أن "ما حصل استمرار لمسلسل جرائم العصابات المنفلتة التي تتستر بغطاء التظاهر، وهم لا يمتون لهم بصلة".

Advertisements

وطالب التيار، المتظاهرين بـ "فرز المندسين والمخربين عنهم لكي لا يفسدوا أجواء التظاهر السلمي الذي بدأ يحقق أهدافه المنشودة بالإصلاح".

وطالب الحكومة والقضاء، "بمحاسبة المخربين والعصابات المنفلتة، التي تستغل الأوضاع الجارية في البلاد، وتطبيق القانون على من تسول له نفسه، ويروع المواطنين الآمنين".

وجاء الحادث بعد ساعات قليلة من إضرام مجهولين النار في مقر فرع نقابة الصيادلة بالناصرية.

ورفع المحتجون المناوئون للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، المعتصمون وسط الناصرية، لافتات تندد بإحراق فرع النقابة، وفق ما أفاد مراسل الخليج 365.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 499 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.