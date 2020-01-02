طهران تفرج عن لاعب أردني وتسمح له بمغادرة أراضيها

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، أن السلطات الإيرانية سمحت للاعب أنس بني ياسين، المحترف في صفوف نادي فولاذ خوزستان، بمغادرة أراضيها إلى المملكة.

جاء ذلك وفق بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، قالت فيه إن بني ياسين، "في طريق عودته إلى المملكة، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد".

ونقل البيان عن متحدث الخارجية ضيف الله الفايز، قوله "إن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر سفارتنا في طهران، ومع السفارة الإيرانية في عمان، انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له (بني ياسين) بمغادرة طهران".

ومنعت طهران، بني ياسين، من مغادرة أراضيها، حيث بيّن والده في تصريحات سابقة لتلفزيون "المملكة" (حكومي)، أن السبب كان حمل ابنه "أموالا يريد أن يحضرها معه إلى الأردن تزيد عن الحد المسموح".

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وجاء تصريح والد اللاعب، بعد تغريدة لرئيس اتحاد كرة القدم الأردني الأمير علي بن الحسين، ذكر فيها بأن النادي لم يدفع لبني ياسين مستحقاته المالية.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في خبر سابق، أن السلطات أفرجت عن اللاعب الأردني، الإثنين، بعدما أوقفته في "مطار الإمام الخميني الدولي" في طهران، الأحد، على خلفية حمله كمية من العملة الأجنبية تتجاوز المصرح بها قانونا.

ولا يجوز للمسافر ـ بحسب القانون الإيراني ـ حمل أكثر من 10 آلاف دولار عند الخروج من البلاد، فيما كان بحوزة اللاعب 47.5 آلاف دولار، وفق الوكالة الإيرانية.

ويعتبر بني ياسين، أول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.