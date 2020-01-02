إسرائيل تحتجز أموال 32 عائلة فلسطينية داخل الخط الأخضر

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأربعاء، توقيع أوامر حجز أموال 32 عائلة فلسطينية تعيش في الداخل، لديها أبناء معتقلون في السجون الإسرائيلية.

وقال بينيت، في تغريدة على تويتر، "وقعتُ الآن أوامر حجز أموال 32 عائلة (ذوي معتقلين من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر) تتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية".

وأوضح أن "القرار ساري المفعول، وسيتم حجز الأموال في الساعات المقبلة".

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وأضاف بينيت، "حصلت هذه العائلات على تمويل من السلطة الفلسطينية لسنوات، مقابل الأعمال التي يرتكبها الإرهابيون"، بحسب ادعائه.

ويبلغ عدد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر (عرب 48)، مليونا و916 ألف نسمة، ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي عدد السكان في إسرائيل، بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء المركزي.

وتخصص السلطة الفلسطينية مبالغ شهرية لكافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والأحد الماضي، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيقل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، وهو نفس المبلغ الذي حولته السلطة خلال عام 2018، لعائلات أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.