وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في المنطقة

الدوحة/ الخليج 365 تلقى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو. وقالت وكالة الأنباء القطرية، أنه "جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض علاقات التعاون الثنائي، وقضايا المنطقة". Advertisements بالإضافة إلى "عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ذات المصدر. ويأتي الاتصال في ظل حديث أن انفراجة في الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017. وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، في يونيو 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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