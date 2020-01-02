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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح حقوق المستهلك في صيانة المركبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وزارة التجارة والاستثمار، حقوق المستهلك في صيانة المركبات، وذلك استكمالًا لدورها التعريفي والإرشادي ضمن خطة المملكة 2030.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن من حقوقك في صيانة المركبات خدمات ما قبل الصيانة، والتي تتمثل في توضيح الثمن التقديري لأعمال الصيانة، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة للصيانة الدورية وغير الدورية.
كما تتضمن حقوق المستهلك تحديد موعد الانتهاء من الصيانة الدورية خلال مدة لا تزيد عن ساعة من وقت استقبال السلعة للصيانة في الموعد المحدد، وأيضًا بيان مدة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها في مراكز الصيانة.
وتشمل الحقوق أيضا خدمات أثناء الصيانة، والتي تتمثل في بيان الأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء الصيانة بشكل موثق، مع عدم إلزامك بأداء تكلفة الأعمال التي لم توافق عليها.
وأضافت وزارة التجارة أن حقوق المستهلك تشمل أيضا “خدمات ما بعد الصيانة”، والتي تتمثل في تقديم معلومات الصيانة التي تمت بشكل مكتوب، وتمكينك من معاينة قطع الغيار التي تم استبدالها.
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