شكرا لقرائتكم خبر عن العقد الثاني من القـرن الـ 21.. تغييـر بـدأ بالهاتف الذكي فكيف وصلنا إلى هنا؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحداث كبرى وصغرى على سطح البسيطة من مشرقها إلى مغربها، ساهمت بلا شك في تغيير حياة الشعوب. أحداث منها السياسي والاقتصادي، ومنها البيئي الطبيعي، منها المتوقع ومنها ما هو مخالف لكل التوقعات.خلال عشر سنوات مضت، يمكننا أن نطلق عليها اسم العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، شهدت انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية والتجديد لفلاديمير بوتين في رئاسة روسيا، واختيار شي جين بينج لقيادة الصين، لا بل والسماح له بتولي دفة القيادة مدى الحياة.عقد شهد اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وموجة من الثورات التي غيّرت وجه منطقتنا العربية، والكثير من التحركات الجماهرية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآخرها في هونج كونج. جميعها أحداث مؤثرة في الاقتصاد العالمي، على أن الأشد تأثيراً كان الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فيما المتغيّرات الأشد تأثيراً في حياتنا اليومية كانت بطبيعة الحال تكنولوجية.حاول العيش مع تقنيات 2010 ليوم واحد الآن، سترى الثورة التقنية التي حصلت خلال السنوات العشر الماضية.ففي بدايات العقد الحالي انفجرت ثورة الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة وتطبيقاتها، والتي لم تكن متوفرة قبل ذلك بنفس التطور، حتى أصبحت هذه الهواتف مثل كمبيوتر محمول في الجيب. فكيف وصلنا إلى هنا؟نعم، غيرت الهواتف الذكية في عصرنا الحالي وبشكل رئيسي حياتنا وعلاقاتنا مع العالم الخارجي، وحتى مع أنفسنا بطريقة لم ندركها في لحظتها، وفي بعض الأحيان لم نحبها. ولمعرفة مدى حجم التغيير الذي أحدثته هذه التكنولوجيا يمكن القيام برحلة للماضي، وتحديداً لبدايات عام 2010، واستعمال بعض أجهزة وتكنولوجيا ذاك الزمن، ومنها جهاز «بلاك بيري» القديم عبر التقاط سيلفي به، أو مشاركة الصور مع أحد. حينها ستشعر بالضياع التام لعدم القدرة على القيام بالعديد من الأشياء التي تعد اليوم من المسلّمات كنظام تحديد المواقع، وحجز تذكرة الطائرة، أو طلب وجبة غداء مسبقاً، لكن بالمقابل ستكون تجربة ممتعة بشكل غريب ستشعر من خلالها بمزيد من التحكم والحضور الذهني وستشبه ذاتك أكثر.لمعرفة بدايات هذه الثورة التقنية الجديدة نلاحظ أن جهاز أبل سي 4 من شركة آيفون كان أول جهاز مزود بكاميرا أمامية وقدرة تسجيل فيديو بدقة عالية. كما هو الحال تماماً مع شركة سامسونج التي كانت تعمل على أول جهاز من فئة جالاكسي إس بنظام تشغيل أندرويد. وفي الوقت نفسه كانت شركات الاتصالات تعمل على تحسين شبكاتها للتوافق مع هذه الأجهزة.في 2011 وقعت شركة أوبر اتفاقية مع شركة أيه تي أند تي، التي عملت مع شركة أبل، وذلك لربط السائقين مع بعضهم، والذين كانوا يستخدمون أجهزة آيفون.يقول «كيفن سيستروم»، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لإنستجرام: «إن شركة أبل نفسها لم تكن تتوقع حجم التغيير والتطور التكنولوجي والمادي الرهيب الذي تنتظره أجهزتها وتطبيقاتها، فلك أن تتخيل أن تطبيق إنستجرام لم يعد مجرد تطبيق، بل أصبح رمزاً وشعاراً حتى تم بيعه لفيسبوك بمليار دولار! ويضيف: في السابق كان الناس يشاركون الروابط، الآن أصبح بإمكانك مشاركة ما تقوم به وبشكل مباشر باستخدام أجهزة الموبايل الحديثة ذات الكاميرات الجيدة»صحيح أنه يمكنك تصوير مشهد أو لحظة ما باستخدام كاميرا قديمة، لكن تخيل حجم الإحباط الذي ستشعر به عندما لا تستطيع مشاركة هذه اللحظة مع من تحب مباشرة. عندما تستخدم الخريطة الورقية للوصول إلى وجهتك قد يستغرق ذلك منك 30 دقيقة أكثر مما لو استخدمت تقنية خرائط جوجل، لكن ستشعر بسعادة كبيرة حين تكتشف أن الجزء المسؤول في دماغك عن ربط الطرق والاتجاهات الأساسية لا يزال يعمل، وأصبحت تعرف وتميز كيف وصلت من هنا إلى هناك في العالم الحقيقي، وليس من خلال شاشة الموبايل «العالم الافتراضي». من هنا نلمس أيضاً التغير الكبير الذي أحدثته هذه الأجهزة على حياتنا مع أدق تفاصيلها، سواء سلباً أم إيجاباً. فإلى أين نذهب؟لايزال التقدم التكنولوجي والأفكار المبدعة لعمل الأجهزة الذكية مستمراً على الرغم من كل ما حققته من إنجازات خلال العقد الماضي، يقول جوسويك من شركة أبل: انظر إلى الأجهزة التي أطلقتها من آيفون وساعة أبل والسماعات اللاسلكية ونظارات الواقع المعزز، من كان يظن أنه سيكون هناك شيء كهذا؟ ولكن السؤال يبقى، هل تعلمنا من تجربتنا مع الهاتف الذكي خلال العقد الماضي؟ وهل سنكون أكثر استعداداً وتحكماً بالقفزات التقنية الكبيرة في العقد القادم ونتائجها؟ الأهم هو هل سنستطيع التحكم بها والسيطرة عليها بدلاً من سيطرتها علينا؟



2010



* 27 يناير: أبل تعول على جهاز «آي باد»

ستيف جوبز يكشف النقاب عن الحاسوب اللوحي الذي يبدأ سعره من 499 دولاراً، ولكن كان عليه إقناع المستهلكين بأنهم بحاجة إلى جهاز آخر.

* 23 مارس: أوباما يوقع قانون الرعاية الصحية

انتصار سياسي كبير للديمقراطيين في البيت الأبيض

* 15 إبريل: بركان إيسلندا يوقف الرحلات في أوروبا

رماد انفجار البركان يغطي أجواء أوروبا، ما يفرض إغلاقاً غير مسبوق للمجالات الجوية

* 20 إبريل: انفجار محطة ديب ووتر هورايزن في خليج المكسيك

أدى انفجار محطة ديب ووتر هورايزن في خليج المكسيك إلى مقتل 11 من أفراد الطاقم.

وتسبب الانفجار بأكبر تسرب نفطي بحري في الولايات المتحدة.

* 2 أغسطس: فورد تبيع فولفو

المشتري هو مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة الصينية

* 12 ديسمبر : إفلاس شركة «أيه أند بي»

كانت الشركة أول سلسلة متاجر وطنية في الولايات المتحدة



2011



* 14 يناير: الربيع العربي

التونسيون يطيحون برئيسهم زين الدين بن علي، والولايات المتحدة تشيد بالتغيير، والثورات تنتشر في عدد من الدول العربية فيما عرف ب«الربيع العربي»، على الرغم من الويلات التي حملها ولا تزال تردداتها مستمرة إلى اليوم.

* 20 يناير: تغيير بقوى السلطة في «جوجل»

عملاقة الإنترنت تقول إن مؤسسها المشارك، لاري بيج، سيحل محل رئيسها التنفيذي إريك شميدت.

* 16 فبراير: إغلاق شركة «بوردرز»

شركة متاجر بيع الكتب تشهر إفلاسها.

* 2 مايو: القوات الأمريكية تقتل أسامة بن لادن

الرئيس أوباما قال إن مدبر هجمات الحادي عشر من سبتمبر تمت تصفيته في هجوم على مجمع سكني كان يختبئ فيه في باكستان.

* 19 مايو: اكتتاب لينكدإن

شركة لينكدإن تحصل على تقييم ب 4.25 مليار دولار بعد اكتتابها العام الأولي.

* 5 أغسطس:

خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة

ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف الولايات المتحدة ويهتز حجر الأساس للنظام المالي العالمي.

* 5 أكتوبر - رحيل ستيف جوبز عن 56 عاماً

ساهم ستيف جوبز بإحداث ثورة في عالم التكنولوجيا والوسائط وتجارة التجزئة، وأنشأ واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، «أبل» التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار.

* 12 أكتوبر- آيفون يجد صوته

تتضمن الميزات في آيفون 4 إس نظاماً يجيب عن الأسئلة بصوت عالٍ ويتعرف إلى صوت المستخدم.

* 15 ديسمبر - الانسحاب الأمريكي من العراق

القوات الأمريكية في العراق تنسحب مع نشوء توترات بين الشيعة والسنة.

* 17 ديسمبر - وفاة الزعيم الكوري الشمالي

وفاة كيم جونج إل، لتبدأ حقبة جديدة في كوريا الشمالية بقيادة ابنه كيم جونج أون.



2012



* 4 مارس: بوتين يفوز بولاية ثالثة

في خضم تمرد الطبقة الوسطى يستعيد رئيس الكرملين مقعد الرئاسة الروسية

* 18 مايو - اكتتاب فيسبوك

الشركة طرحت 337 مليون سهم بقيمة تتراوح بين 28 و35 دولاراً للسهم

* 21 مايو - التقنيات القابلة للارتداء

قد يكون المستقبل في النظارات التي تظهر اتجاهات الطريق أو عرض رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية

* 25 مايو - سباق الفضاء

بعض أغنى أغنياء العالم، بمن فيهم إيلون ماسك يدعمون مشاريع المركبات الفضائية الخاصة

* 28 أكتوبر - أوبر وليفت تواجهان مشاكل قانونية

تشهد شركات خدمات التوصيل نمواً في الطلب، في ظل تقارير تشير إلى أنها تنتهك قوانين البلدان

* 6 نوفمبر- أوباما يفوز بولاية ثانية

الانتصار يشكل اختباراً لأوباما حول ما إذا كان بإمكانه تحقيق إنجازات مثمرة في ظل نظام سياسي منقسم

* 10 نوفمبر - رئيس جديد للصين

انتخاب شي جين بينج رئيساً جديداً للصين



2013



*7 مايو - «داو جونز» يغلق مرتفعاً بأكثر من 15000 نقطة

علامة فارقة في سجل المؤشر منذ أدنى انخفاض له في مارس 2009.

*9 يونيو - إدوارد سنودن

قام إدوارد سنودن بتسريب مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومي منها برنامج «بريسم» إلى صحيفتي الغارديان وواشنطن بوست.

*5 أغسطس - جيف بيزوس يستحوذ على صحيفة واشنطن بوست

بلغت قيمة صفقة استحواذ جيف بيزوس على صحيفة واشنطن بوست 250 مليون دولار، وبيزوس اليوم هو أغنى رجل في العالم رغم تكاليف طلاقه زوجته ماكنزي.

*2 أكتوبر - الولايات المتحدة تصبح أكبر منتج للطاقة في العالم

ساهمت الطفرة المذهلة في تقنيات الحفر والتنقيب في تجاوز الولايات المتحدة لروسيا، لتصبح أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في العالم.

*7 نوفمبر - اكتتاب تويتر

أسهم تويتر ترتفع بنسبة 73% عن سعر الاكتتاب العام.



2014



* 23 فبراير - إقصاء الرئيس الأوكراني من السلطة

فر الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش من العاصمة بعد انقلاب مسلح

* 8 مارس - اختفاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية

الطائرة التي تحمل رقم 370، غادرت كوالالمبور وعلى متنها 277 راكباً و12 شخصاً من الطاقم متجهة إلى بكين

* 18 مارس - بوتين يوقع معاهدة لضم شبه جزيرة القرم لروسيا

الرئيس الروسي يقول إن المنطقة حيوية ومهمة بالنسبة لأمن البلاد

* 18 سبتمبر - لاري إليسون يتنحى من منصبه رئيساً تنفيذياً لأوراكل

يحتفظ إليسون بمنصبه رئيساً لمجلس إدارة الشركة، ويخلفه في منصبه السابق مارك هيرد وصفرا كاتز

* 19 سبتمبر - اكتتاب «علي بابا»

تمكنت عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية من جمع 25 مليار دولار من طرحها العام الأولي

* 3 نوفمبر - افتتاح مركز التجارة العالمي 1

175 موظفاً في مجلة كونديه ناست يبدأون أول يوم في العمل بالمبنى المكوّن من 104 طوابق

* 11 ديسمبر - اختراق شركة «سوني بيتكشرز»

اختراق البريد الإلكتروني لرئيسة الشركة أيمي باسكال

* 17 ديسمبر - الولايات المتحدة تعيد علاقاتها مع كوبا

أعلن الرئيس باراك أوباما عودة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا إلى طبيعتها بعد قطيعة استمرت 54 عاماً



2015



* 6 مارس - آبل تنضم إلى مؤشر داو جونز الصناعي

الشركة ستحل محل «أيه تي أند تي»، مما يرفع وزن المؤشر نحو أسهم التكنولوجيا

* 18 سبتمبر - وكالة حماية البيئة تتهم «فولكسفاجن» بالتهرب من قواعد حماية المناخ

الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اعترفت بأنها تحايلت على اختبارات انبعاثات عوادم سياراتها التي تعمل بوقود الديزل.

* 12 ديسمبر - اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ

الحكومات تتوصل إلى اتفاق للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

* 16 ديسمبر - المجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة

قالت لجنة السياسة النقدية إنها رفعت سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25% و0.50 %، في أول خطوة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية 2008.



2016



* 13 يونيو - مايكروسوفت تستحوذ على «لينكد إن»

قيمة الصفقة 26.2 مليار دولار أو 196 دولاراً للسهم الواحد في «لينكدإن».

* 23 يونيو - البريطانيون يصوتون للخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتنحى عن منصبه، بعد أن أصبحت بريطانيا أول من يغادر الاتحاد الأوروبي المكون من 28 بلداً.

* 30 يونيو - إخفاق نظام القيادة الآلي في سيارات تيسلا

مقتل رجل كان يقود إحدى سيارات «تيسلا» مستخدماً برنامج «السائق الآلي» وذلك عندما اصطدمت السيارة بشاحنة نقل.

* 11 يوليو - لعبة بوكيمون جو تتسبب بحوادث

اللعبة تسبّبت في إصابات وخسائر مالية بملايين الدولارات حول العالم

* 1 أغسطس - تسلا وسولار سيتي توقعان اتفاقية بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلنت تسلا للسيارات عن استكمالها إجراءات الاستحواذ على شركة سولار سيتي

* 8 نوفمبر - انتخاب دونالد ترامب رئيساً

انتصار مفاجئ للمرشح عن الحزب الجمهوري على هيلاري كلينتون

* 10 نوفمبر - فيسبوك تتعرض لانتقادات

الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج يدافع عن فيسبوك بعد اتهامها بنشر أخبار مزيفة والتأثير على الانتخابات الأمريكية



2017



* 25 يناير - داو جونز يتخطى حاجز ال 20000 نقطة

هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتخطى فيها المؤشر هذا المستوى على امتداد تاريخه الذي يعود إلى 130 عاماً

* 1 يونيو - ترامب ينسحب من اتفاقية المناخ

الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق لا يصب في صالح الولايات المتحدة

* 16 يونيو - «أمازون» تستحوذ على «هول فودز»

قيمة الصفقة 13.7 مليار دولار

* 7 سبتمبر - أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ أمريكا

كشفت شركة «اكويفاكس» للتقارير الائتمانية أن معلومات شخصية عن 143 مليون زبون سُرقت إثر واحدة من أكبر عمليات القرصنة الإلكترونية في تاريخ الولايات المتحدة.

* 18 سبتمبر - إفلاس «تويز آر أص»

الشركة لم تستطع مواكبة توسع متاجر التجزئة عبر الإنترنت

* 20 ديسمبر - ترامب يقر قانون الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار

وقع ترامب قانون الضرائب الجديد الذي صاغه الجمهوريون البالغة قيمته 1.5 تريليون دولار، معززاً أكبر انتصار تشريعي في عامه الأول في المنصب.



2018



* 4 يناير - «داو جونز» يصل إلى 25000 نقطة

مؤشر «داو جونز» الصناعي يتجاوز حاجز ال 25000 نقطة لأول مرة في تاريخه

* 12 يناير - ترامب وستورمي دانيلز

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن دانيلز تقاضت 130 ألف دولار لتوقيعها اتفاقًا متعلقاً بعدم الإفصاح عن علاقة تربطها مع ترامب في عام 2006.

* 25 فبراير - عصر شي جين بينج

البرلمان الصيني يقر تعديلاً دستورياً يتيح لشي جين بينج البقاء في الرئاسة مدى الحياة.

* 1 مارس - ترامب والتعرفة الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق شرارة الحرب التجارية ويفرض ضريبة على واردات الصلب بنسبة 25% وعلى منتجات الألمنيوم بنسبة 10%.

* 13 يونيو - التقارب الأمريكي - الكوري الشمالي

وعدت كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها، بعد لقاء تاريخي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.

* 14 يونيو - «أيه تي آند تي» تنجز صفقة تايم وارنر

أتمت «أيه تي آند تي» صفقة استحواذها على شركة «تايم وارنر» للإعلام البالغة قيمتها 85 مليار دولار.

* 12 نوفمبر - حرائق كاليفورنيا

مقتل 44 شخصاً والدمار يلحق ب 80% من مدينة بارادايس.

* 6 ديسمبر - قوة نفطية

الولايات المتحدة تمثل المصدر الأول عالمياً للنفط لأول مرة منذ عقود.



2019

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* 28 يناير - اتهامات ل «هواوي»..

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية النقاب عن مجموعة واسعة من الاتهامات الجنائية مكونة من 23 اتهاماً جنائياً ضد شركة هواوي، متهمة الشركة الصينية الكبرى بانتهاك العقوبات ضد إيران وسرقة الأسرار التجارية.

* 13 مارس - الولايات المتحدة تعلق طيران طائرات 737 ماكس..

تشير بيانات الرحلات إلى أن تحطم الطائرة الإثيوبية يشبه في أسبابه تحطم طائرة شبيه في وقت سابق

* 20 مارس - «ديزني» تستحوذ على فوكس أنترتينمنت..

الصفقة بلغت قيمتها 71.3 مليار دولار وتتضمن أصول «حرب النجوم» و«عائلة سمبسون»

* 24 سبتمبر - بيلوسي تعلن فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب..

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيق لعزل ترامب، بسبب اتهامه بالضغط على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لتشويه صورة مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.

3 ديسمبر

تنحي مؤسسي جوجل وتعيين سوندار بيتشاي رئيساً تنفيذياً لشركة «ألفابيت» خلفاً لسيرجي برين ولاري بيج

«نتفليكس».. تفوق العقد الثاني يواجه تهديدات وجودية



في ظل التطور الملحوظ للثورة الرقمية خلال العقد الثاني للألفية الجديدة، برز تطبيق نتفليكس للبث التلفزيوني الرقمي كأحد أهم التطبيقات وأكثرها شيوعاً في العالم.

وتصدرت أسهم الشركة خلال العقد المنصرم، قائمة الشركات الأفضل أداء بعائدات تزيد على 4000%، وبنمو ضخم في عدد المشتركين، فيما صعدت القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 148 مليار دولار، مما جعلها واحدة من أكبر 40 شركة أمريكية.

وفي بداية عام 2010 كان لدى «نتفليكس» حوالي 12 مليون مشترك فقط يدفعون 9 دولارات شهرياً مقابل خدمة بيع وتأجير الأقراص المدمجة (دي في دي)، إلى أن جاء مؤسس الشركة ريد هاستنجز بفكرة البث عبر الإنترنت، وبدأت انطلاقة «نتفليكس» الفعلية في سوق صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية وبثها.

وخلال مسيرتها، تعرضت الشركة لتهديدات وجودية، مثل كارثة كويك ستار في 2011 ما اضطرها إلى إنفاق مزيد على الأفلام والبرامج التلفزيونية للحيلولة دون خسارة مشتركيها، وهي اليوم تصطدم بمنافسين من العيار الثقيل كشركتي «أبل» و«ديزني».

وفي يوليو 2011، رفع ريد هاستنجز مقدار رسم العضوية الشهرية للأقراص المدمجة والبث الحي والمشاهدة لتحقيق توازن مادي متوقع، لكن ذلك أدى إلى إلغاء معظم العملاء لاشتراكاتهم، وبالتالي هبوط سعر السهم بنسبة 75% خلال أربعة أشهر، ما أجبر «نتفليكس» على التراجع عن الأرباح وطلب تمويل طارئ بمبلغ 400 مليون دولار.



بيت من ورق



من هنا بدأ العمل الجدي وبدأ الحس الإبداعي يظهر على إدارة وموظفي الشركة، فعلى مستوى البث ركزت استوديوهات الأفلام في أمريكا على التنزيلات الرقمية، في حين كانت لدى نتفليكس ميزة المشاهدة عند الطلب ومن أي مكان تريده. وبالنسبة للترخيص كانت شركات الإنتاج تقول إن نتفليكس لن يكون بمقدورها شراء محتوى بث ممتاز، لكنها أثبتت العكس وكانت محتوياتها تتمتع بأفضل بث وأعلى جودة، وركزت على عرض النسخة الأصلية للمحتوى.

وفي عام 2013 اتجهت نتفليكس نحو مجال صناعة الأفلام والمسلسلات، وبدأ عرض أول مسلسل أصلي تقدمه الشركة «بيت من ورق»، واستقطبت الشركة اهتمام معظم شرائح المجتمع في العالم، لبثها محتويات تحاكي جميع الأعمار والفئات، وبدأت في التوسع إلى كندا وأمريكا اللاتينية وغطت مساحات واسعة من أوروبا، إضافة إلى الصين والهند في آسيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قامت نتفليكس بتوزيع المشتركين على أربع مناطق جغرافية عالمية لأول مرة. فبعد أمريكا الشمالية، تعد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هي الأكبر ب 47.4 مليون عضوية مدفوعة، تليها أمريكا اللاتينية ب 29.4 مليون، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ب 14.5 مليون.

وقد تجاوز عدد مشتركي «نتفليكس» في أواخر الربع الثالث من عام 2019 ال158.3 مليون مشترك؛ أي أكثر من ضعف ما كان عليه العدد خلال السنوات الأربع الماضية، وكان اللافت هو ازدياد الأعضاء من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت نسبتهم 62% من المجموع العام.

وكلما ازداد عدد جمهور «نتفليكس» ومشتركيها، كلما ازدادت قوتها وأسهمها في هوليوود حتى باتت حالياً من أهم وأقوى شركات صناعة الأفلام في العالم، وبات هدفها الحصول على مزيد من التراخيص والأعمال وتحويل تكاليفها المرتفعة إلى أرباح حقيقية.



في 10 سنوات.. تطبيقات غيرت كل شئ



أوبر

سنة الإطلاق :2010

عدد المستخدمين :800 مليون مستخدم



إنستجرام

سنة الإطلاق: 2010

عدد المستخدمين:2,77مليار مستخدم



فيس تايم

سنة الإطلاق :2010

عدد المستخدمين: غير معروف



تيندر

سنة الإطلاق :2010

عدد المستخدمين:340 مليون مستخدم



وايز

سنة الإطلاق: 2008

عدد المستخدمين: 470 مليون مستخدم



نتفليكس

سنة الإطلاق: 2010

عدد المستخدمين: 158 مليون مستخدم



سبوتيفاي

سنة الإطلاق :2010

عدد المستخدمين: 950 مليون مستخدم