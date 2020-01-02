شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مليار شخص راقبوا دبي ليلة 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» فريق العمل القائم على تنظيم وتأمين وحماية احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «احتفلت دبي مع العالم بقدوم عام 2020.. احتفل اكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي... وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضاً... شكراً لكل من ساهم في التنظيم.. والتنقل.. والحماية.. والإعلام... وتوفير السلامة للجميع.. شكراً لفريق عمل دبي».

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ريئس المجلس التنفيذي بالإمارة أمس، عبر «تويتر» صورتين لاحتفالات رأس السنة الميلادية في منطقة برج خليفة، وعلق سموه عليهما قائلًا: كل عام وأنتم بخير.

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