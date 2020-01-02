شكرا لقرائتكم خبر عن الكوريون غاضبون من «شارب» السفير الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتعرض هاري هاريس، السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية، الذي تولى منصبه في يوليو 2018، لعاصفة من الانتقادات والغضب بسبب «شاربه»، حيث يرى العديد من الكوريين أن «الشوارب» تذكرهم بمرحلة تاريخية غير مرغوبة، تتمثل بحقبة الاستعمار الياباني.
وحكمت اليابان كوريا الجنوبية ما يقرب من 40 عاماً، وكان الحكام اليابانيون الثمانية، الذي حكموا كوريا، يطيلون شواربهم.
ورد هاريس على الانتقادات بأن العديد من قادة الاستقلال الكوريين كانوا يربون الشوارب أيضاً.
وولد هاريس في يوكوسوكا جنوب طوكيو، وهو ابن ضابط في البحرية الأمريكية من أم يابانية.
وقبل أن يصبح سفيراً، كان هاريس من دون شوارب، خصوصاً عندما خدم كقائد عسكري في البحرية الأمريكية.
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