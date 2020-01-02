محمد بن زايد القائد العربي الأبرز في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتائج التصويت الذي طرحه موقع «RT» لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي للسنة الماضية 2019.

وقالت «روسيا اليوم» إن صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، حصل على 9 ملايين و734 ألفاً و963 صوتاً من المشاركين، بنسبة بلغت 68.6% من إجمالي عدد الأصوات، في استفتاء شارك فيه نحو 14 مليون شخص.

وجاء اختيار صاحب السمو ولي عهد أبوظبي عن جدارة، بعد أن سجل في تاريخ الإنسانية بأحرف من نور عدداً من المبادرات التاريخية والمواقف الإنسانية، أسهمت في نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم ونزع فتيل عدد من الأزمات والتخفيف من حدتها، والوقوف حائط صد أمام أفكار التطرف والتشدد. وجاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المرتبة الثانية، إذ حصل على أصوات 2219042 شخصاً، بنسبة 15.6% من عدد المشاركين الإجمالي، وكان من أبرز الشخصيات العربية التي تضمنها استفتاء «روسيا اليوم».

وضم الاستفتاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إذ أظهرت نتائج التصويت أن الأول حصد ما نسبته 12% بواقع (1712186) من المشاركين فيما جاء الثاني في المرتبة الرابعة بنسبة 0.5% ما يعادل (72751) صوتاً.

وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب التسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 13880968 شخصاً من مختلف دول العالم.