استقبال بالورود لبعثة الدراجات بعد إنجاز «عربية المضمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

عادت إلى الدولة أمس بعثة منتخبات الدراجات برئاسة عبدالناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، بعد المشاركة الناجحة في البطولة العربية التاسعة للمضمار التي أقيمت في القاهرة، والتي حصدت من خلالها منتخباتنا 30 ميدالية ملونة منها 11 ميدالية ذهبية و12 فضية و7 ميداليات برونزية وحصولها على المركز الثاني في البطولة.

وكان في استقبال البعثة عند وصولها لمطار الشارقة الدولي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات عبدالكريم الزرعوني المدير المالي ونايف جكة الأمين العام المساعد وسالم الكتبي رئيس لجنة الحكام ونورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتخطيط وحسن الرمسي مسؤول المراسم والتشريفات بالهيئة العامة للرياضة الذين قدموا الورود لرئيس وأعضاء البعثة والإشادة بالإنجاز الذي تحقق بجهود اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والتقني.

كما شارك في الاستقبال أولياء أمور اللاعبين واللاعبات وعدد من الشخصيات الرياضية. وجاء الاستقبال رائعاً ومعبراً عن فرحة الجميع بالإنجاز والنتائج المشرفة التي حققها نجوم منتخبات الكبار والشباب والإناث ونجاحهم في رفع علم الإمارات عالياً على منصة التتويج.

وأعرب عبدالناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات رئيس البعثة عن سعادته بالنتائج التي تحققت في البطولة والتي أكدت على تطور دراجات الإمارات، وأشاد بجهود اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب الوطني بدر ميرزا وعمل الجميع بروح الفريق الواحد وبحماس بالغ ورغبة وإصرار على تأكيد مكانة دراجات الإمارات وقدرة نجومها على المنافسة على مراكز الصدارة في مختلف البطولات.

وأكد عبدالكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد الذي حرص على مرافقة البعثة للقاهرة ومؤازرة اللاعبين واللاعبات أن ما تحقق هو نتاج الجهود الكبيرة التي بذلها نجوم الإمارات في جميع السباقات بروح وعزيمة وظهورهم بمستوى متميز بقيادة قائد المنتخب يوسف ميرزا ما كان له الأثر في تحقيق النتائج المشرفة.

وأشاد الزرعوني باللاعبة الموهوبة صفية الصايغ التي ظهرت بصورة رائعة وبمستوى متميز رغم صغر سنها لتكون بالفعل نجمة البطولة والمفاجأة السعيدة للبعثة والتي نالت كل الإشادة والتقدير من الجميع الذين تنبأوا لها بمكانة بارزة في عالم الدراجات في القريب العاجل.

وأعرب مختار الصايغ والد اللاعبة الموهوبة صفية الصايغ عن فرحته بما حققته ابنته من إنجاز مشرف رفع من أسهم فتيات الإمارات وقدرتهن على تحقيق أفضل النتائج إذا توفرت لهن الرعاية والاهتمام مشيراً إلى أنه يحرص على التدريب مع ابنته بشكل يومي لتوجيهها ورفع مستواها وكيفية التعامل مع السباقات والتعاون مع زميلاتها لتنفيذ الخطط الكفيلة بتحقيق النتائج اللإيجابية.

من جانبه قال قائد منتخب دراجات الإمارات يوسف ميرزا إن أفضل ختام للعام المنصرم هو الإنجاز الذي حققته منتخباتنا الوطنية للكبار والشباب والإناث في البطولة العربية للمضمار التي حصدنا فيها 11 ميدالية ذهبية من أصل 30 ميدالية ملونة وهو ما يؤكد على قوة منتخباتنا وقدرتها على المنافسة في مختلف البطولات.

وقال: منتخباتنا خاضت منافسات صعبة جدا مع منتخبات مصر والجزائر وأيضا المنتخب المغربي إلى جانب المنتخب السعودي الذي ظهر بمستوى جيد، الهدف الأساسي لمنتخب الإمارات كان سباق الفرقي الذي يعد السباق الأقوى في البطولة وبالفعل تفوقنا فيه وحصدنا الميدالية الذهبية وحققنا رقماً عربياً جديداً.