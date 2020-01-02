عشرات الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة «فتح» في غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتشد عشرات آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، أمس، لإحياء الذكرى 55 على انطلاقة حركة «فتح». وتوافد أنصار الحركة من كافة مدن ومخيمات اللاجئين في القطاع منذ ساعات صباح أمس، مستقلين الحافلات باتجاه موقع مهرجان انطلاقة الحركة في شارع الوحدة شمال غرب مدينة غزة.

وبثت خلال المهرجان كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس عرضت من خلال شاشات ضخمة أمام أنصار الحركة في القطاع. وأكد عباس عدم إجراء انتخابات دون القدس «لن نقبل الانتخابات بدون القدس وبدون أبناء شعبنا (...) القدس عاصمة دولتنا وهي ليست للبيع أو المساومة»، كما أكد الاستمرار في دفع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.

وقال: إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير جراء استمرار عدوانية الاحتلال. واتهم عباس «إسرائيل» ب«محاولة تكريس الأمر الواقع وتقويض حل الدولتين، وتمرير صفقة العصر وغيرها من المشاريع الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية».

ورفع مناصرو حركة «فتح» في غزة الرايات الصفراء الخاصة بالحركة. وفي بيان لها بالمناسبة، أكدت حركة «فتح» في قطاع غزة 7 مواقف أساسية، في مقدمتها التمسك بالأهداف والثوابت الوطنية التي انطلقت من أجلها. وأعلنت «الوقوف بصلابة أمام كل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تنتقص من حقوقنا الوطنية»، مشددة على عدم شرعية الاستيطان والتهويد كونه يتناقض مع الشرعية الدولية وحقوقنا المشروعة.

وأكدت تبني القيادة الفلسطينية خيارَ السلام وأن الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في النضال. وشددت على أن منظمة التحرير الفلسطينية قائدة النضال والممثل الوحيد للشعب، قائلة: «لا تنازل عن حق عودة شعبنا إلى دياره التي هجر منها قسراً». (وكالات)