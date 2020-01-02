شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت يومية وتخفيضات بمهرجان دبي للتسوّق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
عشّاق التسوّق على موعد مع مفاجآت يومية، تنطلق اليوم وتستمر حتى 26 يناير الجاري، خلال الدورة 25 لمهرجان دبي للتسوّق، حيث تقدّم العديد من المتاجر صفقات حصرية على عدد من العلامات التجارية، وتخفيضات سعرية كبيرة. وتشمل عروضاً حصرية تستمر ليوم في مركز تسوّق واحد، وتتوفر العروض ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى نفاد الكمية. وسيتم الكشف عن الصفقة اليومية قبل 24 ساعة من توفرها، ويمكن للزوّار والمقيمين الحصول على تفاصيل هذه الصفقات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان. وتقدم «سبلاش» سيتي سنتر ديرة اليوم، تخفيضات حصرية على العديد من منتجاتها تصل حتى 90%.
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