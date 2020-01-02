أربع طائرات تنقل مرتزقة أنقرة إلى مطار معيتيقة الليبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إذاعة «RFI» الفرنسية، أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج، فيما كشفت تقارير عن بناء قاعدة جوية جديدة وسط منطقة سكنية في طرابلس لاستقبال طائرات «درون» تركية.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها، أن مطار معيتيقة في طرابلس، شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

وأضافت المصادر أن شركة الطيران «الإفريقية» الليبية هي التي تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران «الأجنحة»، المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج.

وهبطت أربع طائرات تقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة في مطار معيتيقة، بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، بما يفند مزاعم حكومة فايز السراج التي نفت وجود مرتزقة تابعين لأنقرة في طرابلس، لأجل الوقوف في وجه الحملة التي يشنها الجيش الوطني الليبي ضد التنظيمات الإرهابية لأجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.

وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن تركيا لا تكذّب إرسال هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين كبار في تركيا أن الموضوع يخضع للنقاش، ومن الوارد أن تمضي أنقرة قدماً في هذا الاتجاه أي أن تعتمد على المقاتلين السوريين عوضاً عن الجنود.

في غضون ذلك، كشفت أشرطة فيديو تفاصيل عن مهبط طائرات جديد، بدأت ملامحه تتكشف بوضوح وسط منطقة سكنية في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما تظهر صور الأقمار الصناعية. ويتوسط المهبط الذي يعد جزءاً من مدرج طائرات، أبنية سكنية مرتفعة، يرجح أنه قاعدة جوية قيد الإنشاء لاستيعاب طائرات تركية من دون طيار، بحسب موقع «ذا درايف».

وعلى مدار الشهور الماضية، رصد تقارير صحفية ومغردون، طائرات تركية من دون طيار في سماء طرابلس، فيما استطاعت قوات الجيش الوطني الليبي إسقاط إحداها.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة حديثاً، مهبط طائرات بدأت عملية إنشائه بين 25 نوفمبر و4 ديسمبر، في الوقت الذي وقعت فيه كل من أنقرة وطرابلس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والتي تضمنت تعاوناً عسكرياً بمقتضاه تستطيع تركيا إرسال قوات إلى ليبيا للدفاع عن حكومة السراج أمام قوات الجيش الوطني.

وكانت حسابات ليبية نشرت فيديو يظهر فيه شخص تركي يعمل على مهبط الطائرات داخل مشروع «الموز» الإسكاني في مدينة عين زارة، التي تبعد عن قلب طرابلس خمسة أميال.

في غضون ذلك، عقدت قبائل مصراتة في المنطقة الشرقية اجتماعاً طارئاً في مدينة بنغازي، أعلنت فيه انحيازها للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وقالت القبائل في بيان، إنها «ستكون في الصفوف الأولى لكسر شوكة الغدر والخيانة وضد من يحاول النيل من أمن وسلامة ليبيا»، حسب ما ذكر «المرصد» الليبي. وأكد منسق اجتماع قبائل مصراتة عبد الرؤوف الخضر، أن 30 شيخاً شاركوا في الاجتماع، لتمثيل كل قبيلة بجانب منسق عن شباب كل قبيلة أيضاً. وتابع «إذا نزلت أي قوات تركية غازية في ليبيا سنواجهها، لأن هذا يعتبر عدواناً».

وأضاف «لن نسمح لتركيا بالتدخل في ليبيا بدعوى وجود مليون تركي، في بلادنا». (وكالات)