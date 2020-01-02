شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي مول» يعجّ بالآلاف في أول أيام العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” توافدت أعداد كبيرة على «دبي مول» في أول أيام العام الجديد، حيث ساهمت عطلة بداية العام الجديد ومهرجان دبي للتسوق، وأجواء الطقس الممتعة، في استغلال الزوار والمقيمين الانطلاقة نحو وجهة التسوق والترفيه الأكبر في العالم.

وتابع الزوار «دبي مول» عروض النافورة الراقصة، كما استمتعوا بعروض واجهة برج خليفة، واستمتعوا بأجواء العام الجديد.

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