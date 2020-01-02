سباق الدراجات ينطلق اليوم في مهرجان ليوا الدولي بتل مرعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق اليوم سباق الدراجات والبقي، إحدى أشهر فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

واختتمت فعاليات بطولة تحدي البقي تورك، مساء أمس الأول، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020 في تل مرعب، بمشاركة 17 سيارة بقي من الإمارات، والكويت، والسعودية، وشهدت المنافسة بعد جولتين فوز كل من: ماجد سعيد المنصوري بالمركز الأول، محققاً زمناً قدره 32.77 ثانية، وسعيد محمد المنصوري في المركز الثاني بزمن قدره 32.79 ثانية، وراشد خلفان الظاهري المركز الثالث بزمن قدره 32.80 ثانية.

وتوج الفائزين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومحمد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، ومحمد راشد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وجرت مراسم التتويج على مسرح مهرجان ليوا الدولي وسط حضور كبير من المتابعين.

هذا، وشهدت بطولة تحدي صيد الصقور، التي انتهت صباح أمس منافسة مثيرة، وجرت المنافسة لمسافة 400 متر، وتم حسم أرقام المنافسين عبر التقنيات الحديثة والتي وضعتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وفي اليوم الأول من المنافسة حصد المركز الأول في فئة جير بيور فرخ، غانم خلفان المزروعي، فيما حصل على المركز الثاني بطي خلفان القبيسي، وحل ثالثاً حميد راشد المنصوري، وحل رابعاً عبدالله خلفان القبيسي، وجاء خامساً عبدالله خلفان، وفي شوط جير تبع فرخ فاز بالمركز الأول محمد سعيد المنصوري، وحل ثانياً حميد راشد المنصوري، وثالثاً محمد خالد الجمسي، ورابعاً طارق عبيد الزريف، وخامساً محمد سعيد المنصوري، وفي اليوم الثاني في الشوط الأول لفئة جير شاهين فرخ حصد المركز الأول عبدالله خلفان القبيسي، وحل ثانياً بطي خلفان القبيسي، وجاء خلفان شافي المنصوري ثالثاً، وتبعه رابعاً عبدالله خلفان القبيسي، وخامساً حميد راشد المنصوري، وفي الشوط الثاني فئة جير قرموشة فرخ، حصد المركز الأول بطي أحمد مجرن، وحل في المركز الثاني حميد راشد المنصوري، وحل ثالثاً عبدالله خلفان القبيسي، وجاء رابعاً ناصر بطحان المنصوري، وخامساً خلفان شافي المنصوري.

تنطلق غداً «الخميس» منافسات الخيول العربية فقط في ميدان السباق والتي يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين أشهر ملاك الخيول العربية في منطقة الظفرة وبقية الإمارات، نظراً لما يمثله سباق تل مرعب من مكانة لدى متسابقي الخيول، ويتضمن السباق شوطين، ويكون الشوط الأول شوط التحدي، وينطلق الساعة 3.30 دقيقة عصراً، ويقطع فيه المتسابق مسافة 2900 متر، والشوط الثاني يبدأ في تمام الساعة 4 عصراً، ويقطع فيه المتسابق مسافة 2500 متر، ورصدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان مجموعة من الجوائز القيمة، حيث يحصل الفائز على المركز الأول 25 ألف درهم في كلا الشوطين، والمركز الثاني 20 ألف درهم، والثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف درهم، والخامس 5 آلاف درهم.