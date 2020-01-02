شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تفرج عن لاعب كرة قدم أردنى وتسمح له بمغادرة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان يوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية سمحت للاعب أنس بنى ياسين، المحترف في صفوف نادى فولاذ خوزستان، بمغادرة أراضيها إلى المملكة، وقالت الوزرارة إن بني ياسين، في طريق عودته إلى المملكة، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.
ونقل البيان عن متحدث الخارجية ضيف الله الفايز، قوله: "إن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر سفارتنا في طهران، ومع السفارة الإيرانية فى عمان، انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له (بني ياسين) بمغادرة طهران".
ومنعت طهران، بني ياسين، من مغادرة أراضيها، لوجود مبلغ مالى زاد عن الحد المسموح أثناء سفره، علما أن الأموال التي كانت بحوزته هي مستحقاته التى تسلمها من ناديه.
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