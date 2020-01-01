"إم إس آي" تطلق شاشة بسطوع عالٍ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 أعلنت شركة "إم إس آي" عن إطلاق شاشتها Optix MAG272QR الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب، بسعر يبلغ 330 دولارا.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تأتي مزودة بلوحة VA قياس 27 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2560 x 1440 بيكسل، وتمتاز بدرجة سطوع تبلغ 300 قنديلة/م2 ونسبة تباين 3000:1 مع زمن استجابة يبلغ واحد مللي/ثانية ومعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز. Advertisements وتروج الشركة التايوانية لشاشتها Optix MAG272QR الجديدة من خلال دعم تقنية FreeSync وتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 123.7% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95.6%. ويتم نقل إشارة الصورة عن طريق منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومنفذ USB-C ومحور USB ومقبس سماعة الرأس.

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