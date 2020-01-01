هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع لتقنية جديدة في الصوتيات لدعم أجهزة Macbook والسماعات ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت موقع 9to5Mac عن براءة إختراع جديدة لشركة ابل في تقنية الصوتيات، تأتي من ابل بهدف دعم المكبرات الصوتية في أجهزة Macbook والسماعات بتجربة صوتية مميزة.
تهدف شركة ابل لتعزيز الجيل القادم من أجهزتها بتجربة صوتية غامرة تدعم المستخدم بصوتيات متعددة الإتجاهات دون الحاجة لتوزيع مكبرات صوتية مادية في محيط الغرفة، وذلك عن طريق تطوير تقنية صوتيات إفتراضية تعمل على محاكاة المكبرات الصوتية.
وترتكز براءة إختراع ابل على هندسة الصوتيات التي تعمل على دعم السماعات بتقنية الواقع المعزز، لتتيح نقل صوتيات الأشخاص إفتراضياً في مواقع مختلفة من الغرفة حتى في حالة عدم وجود أشخاص في الغرفة، لتكون أداة جيدة للمكالمات الجماعية في مؤتمرات العمل، أو للإستخدام عند تشغيل الوسائط أيضاً.
وتشير التوقعات إلى أن ابل إستطاعت تنفيذ تقنية الصوتيات الإفتراضية الجديدة عن طريق نظام crosswalk canceling الذي يعمل على مزج قنوات الموجات الصوتية القادمة من اليسار واليمين لمحاكاة الصوتيات، وهي براءة إختراع تحاكي تقنية أخرى سجلت من ابل لسماعات الرأس خلال الشهر الماضي.
ومن المقرر وفقاً لملفات براءة إختراع ابل الجديدة أن تدعم تقنية الصوتيات المكبرات الصوتية في أجهزة Macbook، وأيضاً الإصدارات القادمة من سماعات AirPods أو السماعات المقدمة من العلامة الفرعية Beats بتجربة صوتية غامرة ومميزة.
المصدر
هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع لتقنية جديدة في الصوتيات لدعم أجهزة Macbook والسماعات ظهر على التقنية بلا حدود.
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