شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى السابق: قطر إرهابية دمرت دولا عربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز إن إمارة قطر إرهابية وإنها المسؤولة عن دمار دول عربية عديدة، وأضاف - فى تصريحات نشرت اليوم الاربعاء فى نواكشوط - : طالما اعتبرت دولة قطر خطراً على العالم، وأنها دمرت الدول العربية، ولأننى كنت مدركا لأهمية دول الخليج وعلاقاتنا بها، انتظرت حتى قطعوا العلاقات معها، ولو كنت تابعاً لقطعت العلاقات مع إيران حين فعلتها السعودية، لكننى لم أفعل، ولعلكم لا تعرفون أن أمير قطر فوجئ حين أخبرته بنيتى قطع العلاقة مع إسرائيل حيث قال : يكفى التجميد.
وكشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، ألقى القبض على زورق حربى كان يتسلل إلى الداخل الليبى وعلى متنه ضباط وجنود "اتراك وقطريين"، إلى جانب كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة، كانوا ينون الدخول بها إلى طرابلس من أجل مساندة ميليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج ودعمهم فى ظل الخسائر المتتالية التى يتعرضون لها وجعلتهم يفرون من المواقع التى استولوا عليها مؤخراً.
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