ليبيا.. بلدية عين زارة تطالب بتعليق الدارسة جراء الاشتباكات

وليد عبد الله/الخليج 365

طالبت بلدية عين زارة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، بتعليق الدارسة بنطاق البلدية نتيجة للاشتباكات المسلحة.

جاء ذلك في رسالة وجهها عميد بلدية عين زارة عبدالواحد البلوق، الأربعاء، لمسؤول التعليم بالبلدية، اطلع عليها مراسل الخليج 365.

وأضاف العميد في رسالته، أنه "نظرا للأحداث التي تمر بها البلدية من اشتباكات أدت إلى نزوح عدد كبير من العائلات ولسلامة الطلبة والمدرسين نطلب تعليق الدارسة بكافة المدارس العامة والخاصة لحين إشعار آخر".

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وتعتبر عين زارة ثاني بلدية تطالب بذلك بسبب الاشتباكات بمحيط طرابلس، بعد بلدية أبوسليم التي أعلنت قبل 11 يوما تعليق الدراسة لنفس الأسباب.

وتشن قوات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.