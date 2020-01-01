ألمانيا تدين محاولة محتجين اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

برلين / أربيل باشاي / الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، محاولة محتجين اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن العراق مسؤول عن أمن وحصانة البعثات الدبلوماسية، والعاملين فيها.

وتابع البيان: "ندين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد. هذا الاعتداء لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

وطالب البيان الحكومة العراقية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية السفارات والقنصليات وضمان أمنها.

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ولفت إلى أن الأحداث في بغداد تبعث على القلق، وأن الخارجية الألمانية تراقب الوضع في المنطقة عن كثب.

كما دعا البيان إلى تجنب كل ما يضر باستقرار العراق وأمنه.

والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين حرم سفارة واشنطن في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية، من إبعادهم إلى محيط السفارة.

ويأتي هذا التطور ردا على غارات جوية أمريكية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسقط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

وفي وقت سابق الأربعاء، انسحب المحتجون من محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد، بشكل كامل، استجابة لمناشدة من هيئة "الحشد الشعبي" العراقي الموالي لإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.