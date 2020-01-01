الصومال.. مقتل 20 من حركة "الشباب" باشتباكات مع قوات حكومية

مقديشو/ الصومال

أعلن مسؤول عسكري صومالي، الأربعاء، مقتل 20 من مقاتلي حركة "الشباب" خلال اشتباكات مع القوات الحكومية جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها قائد الوحدة السادسة عشرة للقوات الخاصة الصومالية، إسماعيل عبدي مالك، حسبما ذكرت إذاعة "شبيلي السفلى".

وقال المسؤول العسكري، إن القوات الخاصة الصومالية قتلت 20 متطرفًا من "الشباب" في منطقة "شبيلي السفلى"، الثلاثاء.

وأضاف: "قواتنا سيطرت على العديد من القرى أثناء العملية، مثل موردنل وبولا مسكين وفقايل وبولا بشير، وألحقنا خسائر فادحة بالمسلحين".

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وأشار إلى أن الجيش سيواصل عملياته حتى يطرد المسلحين من المنطقة بأسرها، دون تفاصيل إضافية.

والإثنين، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة بالصومال، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة مقديشو السبت، وأودى بحياة نحو 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.