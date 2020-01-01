"الرئاسي" الليبي يؤكد مجددا أن اتفاق الصخيرات "المرجعية الوحيدة للتسوية"

جهاد نصر/ الخليج 365

شدّد المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الأربعاء، على موقفه المتمسّك بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، مرجعية وحيدة للتسوية بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معتيق، بوزير الخارجية بالحكومة محمد الطاهر سيالة.

واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في البلاد.

وانبثق عن الاتفاق حكومة الوفاق، التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا.

ووفق ما نقلته الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي عبر موقع "فيسبوك"، أكد سيالة تواصله "مع وزراء خارجية دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) والدول العربية، بشأن عدم التعامل مع الأجسام غير الشرعية التي لم تنبثق عن اتفاق الصخيرات ".

وبحسب المصدر نفسه، أكد معتيق، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، "ترحيب المجلس بموقف الجامعة العربية المنحاز للشرعية وعلى دعم الجامعة للتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا".

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وبحث معيتيق مع وزير الخارجية "نتائج الاجتماع الاستثنائي للجامعة العربية بشأن ليبيا على مستوى المندوبين غير الدائمين أمس الثلاثاء".

وفي وقت سابق الأربعاء، وبحسب تدوينة لوزارة الخارجية الليبية، تقدم سيالة بالشكر لكل من قطر والسودان ودول المغرب العربي بالجامعة العربية على خلفية اجتماع طارئ للاخيرة بشأن ليبيا.

وقالت الوزراة إن "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

وفي اجتماع طارىء على مستوى المندوبين حول ليبيا بمقر الجامعة بالقاهرة الثلاثاء، اتهم صالح الشماخي مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية الأخيرة بأنها "تكيل بمكيالين" في الملف الليبي.

وانتهى الاجتماع العربي الطارئ إلى "التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية" ورفض "التدخل الخارجي أيا كان نوعه".

وأقر الاجتماع "التأكيد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ديسمبر(كانون أول) 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة في بلادهم".

وينازع خليفة حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب) مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.