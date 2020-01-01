مورينيو يتحصل على إنذار بعد تجسسه

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صحيفة الخليج الالكترونية
أشّهر حكم مباراة توتنهام وساوثهامبتون البطاقة الصفراء في وجهه المدرب البرتغالي مورينيو بعد أن قام بالتجسس على مساعد مدرب ساوثهامبتون، في موقف غريب.
وأظهرت الكاميرات الناقلة للمباراة في الدقيقة 77 مورينيو وهو يقف أمام دكة بدلاء مدرب ساوثهامبتون وينظر لما يكتبه، في محاولة لمعرفة التكتيك الخاص بالخصم، في ظل تأخر فريقه بهدف نظيف.
وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء في وجه المدرب المثير للجدل، الذي قابل الأمر بصدر رحب، على غير عادته.
ويحتل توتنهام المركز السادس في البريميرليج، قبل هذه المباراة، برصيد 30 نقطة، بينما يأتي ساوثهامبتون في المركز الـ15، وفي جعبته 22 نقطة.
يذكر أن مورينيو فاز في مسيرته كمدرب بـ 25 لقبا، بينما يعد توتنهام الفريق الإنجليزي الثالث الذي يشرف على تدريبه، بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد.
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