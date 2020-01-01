الفتح يقصي الاتحاد من كأس الملك

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صحيفة الخليج الالكترونية
قادت النيران الصديقة فريق الفتح للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على الاتحاد اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.
وبادر الاتحاد بالتسجيل في الدقيقة 13 عبر لاعبه المغربي كريم الأحمدي، لكن هذا التقدم لم يدم طويلا، بعدما أحرز الهولندي ميتشيل تي فريدي هدف التعادل للفتح في الدقيقة 15.
وفي الوقت القاتل، أحرز حمدان الشمراني لاعب الاتحاد هدف التأهل للفتح، بعدما سجل هدفا عكسيا في الدقيقة 89.
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