شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق للإرهابيين بريف إدلب الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت وحدات من الجيش السورى على شبكة من الأنفاق والخنادق والتحصينات تمتد لعشرات الكيلومترات تصل بين عدد من القرى والمناطق التى كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها، وذلك خلال عملياتها لتمشيط القرى والبلدات المحررة من الإرهاب بريف إدلب الجنوبى.

ذكرت وكالة "سانا" الرسمية أنه خلال تمشيط القرى والبلدات التى حررها الجيش السورى من الإرهاب لرفع مخلفات الإرهابيين من الألغام والمفخخات وتأمين عودة المدنيين إلى منازلهم عثرت وحدات الجيش السورى بقرى الرفة وتل الشيح وأم جلال وغيرها بريف إدلب الجنوبى الشرقى على شبكات من الأنفاق والخنادق والتحصينات الهندسية تمتد لعشرات الكيلومترات حفرتها التنظيمات الإرهابية لتأمين تنقل إرهابييها وتأمين الدعم اللوجستى والاحتماء من ضربات الجيش السورى.

ولفتت الوكالة إلى العثور بداخل الأنفاق على عدد من قتلى الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون بداخلها ويتخذونها منطلقاً لاعتداءاتهم على نقاط الجيش السورى والمناطق الآمنة.

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وعثرت وحدات من الجيش السورى أمس خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبى الشرقى على مدافع من عيارات مختلفة وصواريخ (تاو) أمريكية الصنع وطائرات مسيرة وعربة غربية الصنع مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال ومستشفى ميدانى وبنادق آلية وقناصات وذخائر أسلحة رشاشة وجميعها من مخلفات المجموعات الإرهابية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السورى والقوات المسلحة فى الـ 24 من الشهر الماضى تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقى.