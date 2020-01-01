عودة ستة أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، وصول ستة من الأسرى السعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية اليوم الأربعاء.

وأضاف العقيد المالكي، أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من قيادات القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

وثمن العقيد المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.

جدير بالذكر أن قيادة التحالف أعلنت في نوفمبر الماضي إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم.