دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رئيس هواوي إيرك تشو يقول أن شركته تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 122 مليار دولار في 2019

هواوي تتمكن من تحقيق إيرادات بقيمة 122 مليار دولار في العام المنصرم 2019 وفقًا لكلام رئيس الشركة إيرك تشو.

خلال رسالة أرسلها لموظفي الشركة مع نهاية 2019 يوم أمس، قال إيرك تشو رئيس شركة هواوي الحالي بأن شركته تمكنت من تحقيق إيرادات وصلت 850 مليار يوان صيني أي ما يعادل 122 مليار دولا أمريكي خلال العام المنصرم، لتؤكد الشركة مكانها كثاني أكبر مُصني الهواتف الذكية في العالم بعد سامسونج وبنمو متصاعد رغم الحظر الأمريكي.

إيرادات الشركة خلال 2019 ارتفعت 18% مقارنة مع 2018 وذلك بعد ارتفاع مبيعاتها بشكل ملحوظ رغم مشاكلها مع الولايات المتحدة.

هذه الإيرادات تأتي كنتيجة لبيع الشركة نحو 240 مليون هاتف ذكي تقريبًا، مقارنة مع 206 مليون هاتف باعتها خلال 2018.

ووفقًا لموقع TechCrunch، فقد كتب إيرك تشو في رسالته بأن هذه الأرقام أقل من التوقعات الأولية لكنها تبقى كبيرة جدًا.

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ورغم المشاكل الكبيرة المتلاحقة التي تعاني منها الشركة بسبب الحكومة الأمريكية لا سيما على نظام أندرويد وشبكات الجيل الخامس، إلا أنها تمكنت من الصعود بقوة في سوق الهواتف الذكية والشبكات حول العالم. كما وتسعى للوقوف في وجه الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضدها لمنعها من الازدهار خلال الفترة القادمة، وذلك بحسب رئيسها.

وإن كانت هذه الأرقام هي النهائية للشركة خلال 2019، فحتمًا استطاعت تحقيق قفزة كبيرة وإثبات نفسها أكثر وأكثر.

المصدر:

TechCrunch

التدوينة رئيس هواوي يقول أن شركته تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 122 مليار دولار في 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.