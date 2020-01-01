دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق ProtonCalendar الجديد يُقدّم جدول أعمال مُشفّر تشفيرًا تامًا

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق ProtonCalendar الجديد يُقدّم جدول أعمال مُشفّر تشفيرًا تامًا

أعلن فريق العمل وراء تطبيق ProtonMail الغني عن التعريف، عن تطبيقه الجديد ProtonCalendar .

واحدة من أكبر المشاكل في التكنولوجيا في الوقت الحالي هي الخصوصية، ولعل المشكلة الأكبر هي افتقار معظم التطبيقات والخدمات الحديثة لهذه الخصوصية، حيث لا أحد يُنكر قيام الشركات بجمع المزيد من البيانات عنا أكثر مما نعرفه، وحتى إذا لم نكن نعتقد أن لدينا أي شيء نخفيه، يمكن استخدام هذه المعلومات بطرق لا نتوقعها، وغالبًا ليس لصالحنا.

لهذا السبب توجد خدمات مثل ProtonMail والتي تُقدّم لنا خدمات بديلة مفتوحة المصدر لتطبيقات جوجل، ومؤخرًا أعلن القائمن عن الخدمة عن تطبيقهم الجديد ProtonCalendar، وهو موجّه خصيصًا للأشخاص الذين يحتفظون بسجلات منظمة للمواعيد والمشاركة الأخرى، كون أن المعلومات المخزنة في التقويم هي شخصية بامتياز.

بدوره، تطبيق ProtonCalendar مُشفّر تشفيرًا تامًا “end-to-end”، ويستخدم خوادم ProtonMail، بالتالي لا تستطيع الشركة الوصول إلى البيانات أو نشرها لأطراف خارجية، ومن المميزات القادمة مع الخدمة، دعمها لإنشاء وحذف الأحداث مع خيارات للتكرار كل يوم / أسبوع / شهر، كذلك خيار تعيين تذكير وأكثر من ذلك.

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أخيرًا، تطبيق ProtonCalendar غير مُتوفّر الآن على أندرويد أو iOS، على الرغم من أنه يمكن لمشتركي ProtonMail الذين لديهم خطة مدفوعة البدء في استخدامه من الآن، والذي يمكن الوصول إليه من الشريط الجانبي للتطبيق الرئيسي ProtonMail، على أن يتم إطلاق التطبيق بشكل مستقل في وقت لاحق من العام الحالي.

المصدر:

ProtonMail.

التدوينة تطبيق ProtonCalendar الجديد يُقدّم جدول أعمال مُشفّر تشفيرًا تامًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.