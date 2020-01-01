هذا الموضوع تسريبات تكشف عن بعض من مواصفات PS5 و Xbox Series X ظهر على التقنية بلا حدود.
رصدت أحدث التسريبات التي تستعرض بعض من مواصفات منصات الألعاب القادمة PS5 و Xbox Series X، حيث كشف عن كرت الشاشة المستخدمة في منصات الألعاب الجديدة إلى حانب مواصفات الذاكرة العشوائية.
كانت شركة مايكروسوفت قد قدمت نظرة أولى لتصميم منصة الألعاب القادمة Xbox Series X خلال فعاليات The Game Awards 2019، بينما كشف تقريرDigital Foundry مؤخراً عن بعض من مواصفات منصات الألعاب المرتقبة PS5 و Xbox Series X.
ومن المقرر وفقاً لتقرير Digital Foundry أن تضم منصة الألعاب الجديدة من سوني PlayStation 5 كرت شاشة بقدرة 9.2 تيرافلوب، وهي ترقية واضحة عن الإصدار الحالي من منصة ألعاب PlayStation 4 الذي جاء بقدرة 1.84 تيرافلوب في كرت الشاشة.
من جانب أخر تأتي منصة الألعاب PlayStation 5 بذاكرة عشوائية GDDR6، مع قدرة تحاكي RX 5700 من AMD، كما تشير التسريبات إلى أن كرت الشاشة في منصة PlayStation 5 سيدعم التبديل بين ثلاثة أنماط لدعم ميزة Backward compatibility، لدعم المستخدمين في تجربة عناوين ألعاب PlayStation 4 و PlayStation 4 Pro على منصة PlayStation 5 الجديدة.
كما أشار تقرير Digital Foundry إلى أن منصة Xbox Series X رصدت في تسريبات أخرى بمعالج يعرف الآن بمعالج Arden، حيث من المقرر أن تدعم كرت الشاشة رسوميات بأعلى جودة في Xbox Series X بقدرة تصل إلى 12 تيرافلوب، أي أعلى من PlayStation 5، لذا من المتوقع أن تأتي منصة Xbox Series X بمستوى تسعير أعلى.
المصدر
هذا الموضوع تسريبات تكشف عن بعض من مواصفات PS5 و Xbox Series X ظهر على التقنية بلا حدود.
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