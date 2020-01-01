دبي - بواسطة محمد فارس يتضمن التطبيق الجديد WallsPy أكثر من 6000 خلفية على أندرويد فقط © Tech World قدمت بواسطة

WallsPy هو تطبيق يسمح لك بتخصيص أجهزة أندرويد مع الآلاف من الخلفيات عالية الجودة المتوفرة معه.

كلٍ من تطبيقات اللانشر وحزم الأيقونات وكذلك تطبيقات ورق الحائط أو ما تُعرف باسم تطبيقات الخلفيات، يتوجّه إليها المستخدم عادةً من أجل تخصيص هاتفه الذكي، WallsPy أحد تطبيقات الخلفيات الجديدة على متجر جوجل بلاي، وهو قادم بنحو أكثر من 6000 خلفية قابلة للتطبيق في نقرة واحدة على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة القفل أو كليهما، كما ويُوفر إمكانية مشاركتها مع أي شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

من ناحيته، تطبيق WallsPy قابل للتنقل حسب العلامة الخاصة للخلفية، على أن يتم تنظيمها في فئات مختلفة ” أنمي، سيارات ومركبات، ظلام ورعب، حيوانات، كرتون، خلفيات مضحكة، مدن، زهور، ألعاب، رياضة، تكنولوجيا” وغيرها العشرات من الفئات الأخرى.

كما ويدمج التطبيق مع الخلفيات أداة لإنشاء خلفيات مع أنواع مختلفة من التدرجات، بينما في الإعدادات يمكنك تنشيط الإشعارات وتخصيص مظهر التطبيق وتغيير خلفية الشاشة تلقائيًا وفقًا للفواصل الزمنية والشروط المحددة من قبل المستخم، وأكثر من ذلك.

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أخيرًا، يتوفر تطبيق WallsPy لنظام الأندرويد مجانًا، على أن يكون مدعوم بإعلانات قابلة للإزالة من خلال عملية شراء داخلية، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.1 أو أحدث.

تحميل التطبيق على أندرويد.

التدوينة يتضمن التطبيق الجديد WallsPy أكثر من 6000 خلفية على أندرويد فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.